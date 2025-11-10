Slušaj vest

Bezbednosni snimak iz jedne picerije u Čikagu postao je viralni hit: mušterija koja mirno jede parče pice, a zatim neprimetno gura posudicu parmezana u džep. Naizgled bezazlena scena, gotovo komična, ali u ekonomskom smislu - nimalo bezazlena.

Iza ovog „slatkog“ trenutka internet slave krije se ozbiljan problem o kojem ugostitelji u SAD sve glasnije govore: sitne krađe koje se gomilaju i pretvaraju u velike gubitke.

Kada „posudica parmezana“ postane budžetska rupa

Dok se korisnici mreža smeju snimku, vlasnici restorana upozoravaju da ovakvo ponašanje postaje pravilo, ne izuzetak.

Redovno nestaju:

- posudice za začine

- escajg

- tanjiri i čaše

- mali inventar poput držača za so, biber ili parmezan.

Na prvi pogled, vrednost jednog ukradenog predmeta je mala - tek nekoliko dolara. Ali kada se na nivou cele godine prelije preko hiljada lokala širom SAD, šteta dostiže desetine miliona dolara, odnosno stotine miliona dinara (npr. $10 miliona ≈ 1,01 milijardu dinara).

Mnogi restorani pojedinačno izgube i po nekoliko hiljada dolara godišnje, što znači stotine hiljada dinara godišnje (npr. $3.000 ≈ 303.000 dinara), samo zbog ukradenog sitnog inventara.

Mikro-krađe, makro-posledice

Ugostitelji upozoravaju na začarani krug: što su troškovi veći, to je pritisak da se povećaju cene hrane, što opet odbija deo mušterija, pa se finansijski pritisak dodatno gomila.

Sitni, naizgled nevini potezi gostiju tako postaju faktor koji utiče i na cene svakog obroka.

Zaključak koji se ne vidi na snimku

Viralni video iz Čikaga nije samo simpatična scena urbanog života - on je simbol problema o kojem se retko govori, ali koji direktno utiče na održivost restorana.

U ekonomiji, čak i najmanja nestašluka može imati realne troškove.

A posudica parmezana koja je nekome suvenir - drugome je još jedan znak da budžeti u ugostiteljstvu pucaju upravo na sitnicama.