U poređenju sa drugim tromesečjem 2025. godine, cene stanova u Srbiji zabeležile su rast od 1,43%.

Međugodišnje, cene stanova u "starogradnji" na nivou Srbije porasle su za 6,04%, dok je "novogradnja", odnosno kupovina od investitora, imala rast od 5,92%.

Tokom trećeg tromesečja 2025. godine broj ugovora kojima su prometovani stanovi iznosio je 11.741, što je 0,5% više nego u istom periodu prošle godine, uz ukupnu vrednost transakcija od 1,131 milijardu evra – čak 11,4% više nego lane.

Gde se stanovi najviše prodaju i gde najviše poskupljuju?

Posmatrano po regionima, najveći rast broja prodatih stanova od 6,9% zabeležen je u regionu Južne i Istočne Srbije, uz rast vrednosti prometa od čak 26,6%. Sledi Grad Beograd, gde je broj prodaja povećan za 1,4%, dok je vrednost kupoprodaja veća za 9,8% u odnosu na isti period prošle godine.

Foto: RGZ

U Vojvodini je zabeležen pad broja prodatih stanova od 2%, ali je vrednost prometa porasla za 9,1%. Region Šumadije i Zapadne Srbije beleži smanjenje prodaje od 1,3%, uz rast vrednosti kupoprodaja od 12,1%.

Kada je reč o cenama, u odnosu na treći kvartal 2024. godine, najveći rast zabeležen je u Beogradu – 6,55%. Sledi Vojvodina sa rastom od 6,26%, Južna i Istočna Srbija sa 5,49%, dok su cene u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji porasle za 4,62%.

Srbija prati evropske trendove

Kretanja na domaćem tržištu nekretnina u skladu su sa trendovima u Evropskoj uniji. Prema podacima Evrostata za drugo tromesečje 2025. godine, indeks cena stambenih nepokretnosti u EU beleži rast od 5,40% na godišnjem nivou.

Najveći međugodišnji rast zabeležen je u Portugalu (17,23%), Bugarskoj (15,51%) i Mađarskoj (15,12%). Pad cena zabeležen je samo u Finskoj, i to od 1,33%.

Kako da izračunate koliko danas vredi vaš stan?

RGZ indeks razvijen je u skladu sa međunarodnim metodološkim smernicama i omogućava građanima i privredi da jednostavno, ažurno i besplatno prate kretanja na tržištu nepokretnosti.

Ako ste kupili stan od 2019. godine do danas, pomoću indeksa cena stanova možete proceniti njegovu trenutnu vrednost.

Potrebno vam je:

cena po kojoj ste kupili stan

indeks iz kvartala i godine kada ste stan kupili

najnoviji indeks iz izveštaja RGZ-a Formula za izračunavanje:

( Cena kupovine × najnoviji indeks ) ÷ indeks iz perioda kupovine = današnja vrednost stana

Indeksi za sve kvartale od 2019. godine dostupni su u izveštajima Republičkog geodetskog zavoda.

Primer:

Ako ste u drugom kvartalu 2020. godine kupili stan u Beogradu u novogradnji za 150.000 evra, kada je indeks iznosio 112,38, a trenutni indeks za treći kvartal 2025. godine iznosi 174,00, današnja vrednost stana računa se ovako:

(150.000 × 174,00) ÷ 112,38 = 232.247,73 evra

To znači da je vrednost vašeg stana porasla za približno 54,8%.