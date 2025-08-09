Restorani u Nemačkoj počeli da kažnjavaju goste koji u tanjiru ostave nepojedenu hranu

U želji da stanu na put bahatom trošenju hrane, restorani u nemačkom Dortmundu sve češće uvode nepopularnu, ali delotvornu meru - novčanu kaznu za ostavljenu hranu na tanjiru. Iako na prvi pogled deluje strogo, ova praksa ima jasan cilj: smanjiti količinu hrane koja svakodnevno završava u smeću zbog nerealnih procena apetita gostiju.

Na švedskim stolovima sa opcijom "jedite koliko možete", tanjiri su često prepuni, a stomaci znatno manji od očiju.

Rezultat ove prakse su ogromne količine hrane koje restorani moraju da bace.

U restoranu "Lahuhu", koji se nalazi u dortmundskom kvartu Unionviertel, uvedeno je pravilo naplate 3 evra po 100 grama hrane koju gosti ostave. O toj politici svi su unapred obavešteni putem istaknutih natpisa, a kazna se naziva - "disciplinski evro".

Milioni tona hrane u đubretu

Prema podacima nemačkog Saveznog ministarstva za poljoprivredu i ishranu, godišnje se u Nemačkoj baci čak 10,8 miliona tona hrane, od čega je ugostiteljski sektor odgovoran za oko 2 miliona tona, što je gotovo 18 odsto ukupnog otpada, piše Fenix.

Sindikat za ishranu, ugostiteljstvo i uslužne delatnosti (NGG) u Dortmundu podržava ovaj pristup, ali naglašava da novac prikupljen na ovaj način ne bi smeo ostati samo u rukama vlasnika restorana.

Preporučuju da deo sredstava ide kuvarima i konobarima, a ostatak da se donira u humanitarne svrhe, poput organizacije "Hleb za svet".

- Uvođenje kazni se pokazalo kao korisno sredstvo da ljudi počnu da razmišljaju o tome šta stavljaju na tanjir. Svaka porcija hrane ima svoju vrednost, iza nje stoji rad, resursi i trud - poručuju iz NGG-a.

Problem nije samo etičke, već i ekonomske prirode. Restorani koji nedeljno bace hranu u vrednosti od nekoliko stotina evra ne gube samo novac, već i narušavaju održivost svog poslovanja. Taj novac bi, kako navode iz sindikata, mogao biti mnogo pametnije uložen - u više zaposlenih ili veće zarade.

Na kraju, poruka je jasna: niko ne osporava pravo da jedete koliko želite, ali jedite odgovorno. U vremenu kada milioni ljudi gladuju, luksuz bacanja hrane nije samo sramotan, već i društveno neodrživ.