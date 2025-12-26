Slušaj vest

Dejana Backović iz kompanije Kappa Star najbolji je finansijski direktor u Srbiji za 2025. godinu, u izboru Udruženja finansijskih direktora Srbije (UFDS). Nagrada „CFO godine“ se već 12. godinu za redom dodeljuje za uspeh i projekte koje finansijski direktor vodi u okviru funkcije finansija i meri se rezultatima koje privredno društvo u kome je zaposlen ostvaruje na osnovu tih aktivnosti.

Od ove godine uvedene su još dve godišnje nagrade u kategorijama Best Finance Transformation, za uspešno vođenje digitalne, operativne ili kulturološke transformacije u finansijama i CFO to Watch, za buduće finansijske lidere ispod 35 godina sa izuzetnim potencijalom. Nosilac priznanja u oblasti transformacije je Branislav Lončar iz kompanije Maxbet, a Emilija Marković iz MK grupe je nagrađena kao lider budućnosti.

- Ova nagrada ima posebnu težinu jer dolazi od kolega iz struke, koje su prepoznale moj rad i time dali dodatni, specifičan značaj ovoj nagradi. Drago mi je da su ove godne uvedene i nove kategorije, koje za cilj imaju afirmaciju mladih ljudi i afirmaciju posebnih doprinosa u transformaciji finansija. Finansije odavno prevazilaze okvire koje ljudi doživljavaju kao stereotipe. One su mnogo više od računovodsta, od plaćanja ili izveštavanja, one su zapravo jedan od ključnih motora razvoja svake kompanije, podrška kompletnom menadžmentu koji odlučuje o celokupnoj strategiji poslovanja. Finansijska funkcija u sebi mora imati širinu, koja će biti prepoznata - izjavila je CFO godine Dejana Backović.

Ideja nagrade CFO godine, od samog osnivanja, bila je da se prepoznaju finansijski direktori koji ne ostvaruju samo dobre finansijske rezultate, već imaju širi uticaj na razvoj kompanije, organizacionu kulturu i dugoročnu održivost poslovanja.

Uvođenjem novih kategorija, UFDS dodatno ističe značaj transparentnog upravljanja, digitalne transformacije finansija i uključivanja mladih, obrazovanih kadrova u upravljačke procese, prepoznajući promene koje oblikuju budućnost finansijske profesije.

- Ova nagrada je definitnitivno kruna velikog rada, jer transformacija nije samo jedan projekat i jedan trenutak, ona je konstantna. Za mene je ovo priznanje i kruna zajedničkog rada sa kolegama, na transformacijama u različitim oblastima, i doživljavam ga kao podsticaj za našu celokupnu zajednicu. Danas smo prepoznali pozitivan primer i za druge kompanije, jer ćemo svi morati neprestano da se transformišemo, da bismo opstali na današnjem dinamičnom tržištu - izjavio je dobitnik priznanja za najbolju transformaciju u finansijama Branislav Lončar.

- Ključ uspeha mladih ljudi je u tome da ostanemo pametni, posvećeni i radoznali, kako bismo doprineli finansijskoj zajednici. Izuzetno mi je drago što su uvedene nove kategorije jer pored glavne nagrade za finansijskog direktora godine, ove kategorije daju ljudima mogućnost da učestvuju i postave izazove pred sebe i da bi se videlo šta su ti mladi ljudi uradili da je vredno pomena, a čega možda nisu ni sami svesni. Upravo to priznanje kolega i dugogodišnjih finansijskih direktora, nama mladima, daje do znanja da smo na dobrom putu - poručila je Emilija Marković, dobitnica priznanja CFO to Watch.

Za dobitnike priznanja ove godine glasali su i članovi UFDS kao i stručni žiri, prema unapred jasno definisanim kriterijumima. Žiri su činili prethodni dobitnici nagrade CFO godine Violeta Kovačević, Anastasia Čučulis Cvetković, Savo Bakmaz i Saša Mlađenović, kao i predsednik UFDS Milan Bukumirović, te Vesna Jovanović Slavković iz kompanije Forvis Mazars i novinar Voja Stevanović.

Finalisti izbora za najboljeg finansijskog direktora u Srbiji za 2025. godinu bili su još i Bojan Oro (Nectar Grupa) i Marko Cilić (Nelt Group). U kategoriji Best Finance Transformation kolege su kandidovale i Slavka Dukića (Intesa Leasing Beograd), dok su u kategoriji novih lidera kandidati bili i Ivan Tomić (MK Group) i Stefan Balašević (Serbia Zijin Mining).

Udruženje finansijskih direktora Srbije jedina je strukovna asocijacija koja okuplja finansijske direktore na teritoriji Srbije. Udruženje je osnovano 2014. godine u Beogradu, sa ciljem povezivanja finansijskih direktora, podsticanja njihovog profesionalnog razvoja i jačanja njihovog delovanja u Srbiji. Aktivnosti Udruženja usmerene su na razmenu iskustava iz prakse, regionalnu saradnju, unapređenje poslovnog ambijenta, ali i jačanje uloge finansijskih direktora u privredi i institucijama od značaja.