Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda Paraćin-Zaječar-Negotin, saopštili su Agencija za prostorno planiranje Republike Srbije i Opština Negotin.

Plan obuhvata izgradnju i rekonstrukciju državnog puta dužine oko 126 kilometara, koji će povezati Paraćin, Zaječar i Negotin i predstavljati jednu od ključnih saobraćajnih veza između centralne i istočne Srbije, kao i oslonac za bolje povezivanje Koridora X i Koridora VII (Dunav).

Nacrt Prostornog plana izradili su Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) i Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje



Dve kolovozne trake u svakom smeru, brzina do 100 km/h

Prema Nacrtu plana, državni put IB reda projektovan je kao saobraćajnica sa dve fizički odvojene kolovozne trake, pri čemu će svaka kolovozna traka imati dve saobraćajne trake širine najmanje 3,5 metra. Planirana brzina iznosi od 80 do 100 km/h, u zavisnosti od konfiguracije terena.

Foto: Nenad Kostić

Na svakih približno jedan kilometar predviđene su i niše za prinudno zaustavljanje, širine 2,5 metra i dužine 30 metara, dok su svi ostali elementi trase – poluprečnici krivina, uzdužni nagibi i bezbednosni pojasevi – projektovani u skladu sa savremenim standardima.



Trasa: Od autoputa E-75 do Negotina

Trasa puta počinje oko jedan kilometar istočno od petlje "Paraćin" na autoputu E-75 (Beograd–Niš), zatim se pruža duž postojećeg puta IB reda broj 36 ka Zaječaru, uz obilazak građevinskih područja naselja. U zoni Zaječara planirana je zapadna obilaznica, nakon čega se trasa nastavlja ka severu, prema Negotinu, duž koridora državnog puta IB reda broj 35.

Planirani infrastrukturni koridor ima prosečnu širinu od 100 do 200 metara i obuhvata, pored samog puta, zaštitne pojaseve, zone kontrolisane izgradnje, vodno zemljište, kao i šumsko i poljoprivredno zemljište. Ukupna površina obuhvata Prostornog plana iznosi oko 20,15 km².

Koridor državnog puta prolazi kroz teritorije opština Paraćin, Boljevac i Negotin, kao i gradova Zaječar i Bor. Najduža deonica planirana je na području grada Zaječara (oko 43 km), dok se na teritoriji opštine Negotin planira oko 12 km trase.



Planirane petlje

Prostornim planom definisan je i položaj više od 15 denivelisanih petlji, među kojima su petlje Davidovac, Izvor, Grza, Krivi Vir, Rtanj, Boljevac, Bor jug, Gamzigrad, Zaječar zapad i istok, Rajac, Metriš i Brestovac.

One će omogućiti povezivanje novog puta sa lokalnom i regionalnom saobraćajnom mrežom, ali i pristup turističkim i privrednim zonama.

Izgradnja državnog puta Paraćin–Zaječar–Negotin ocenjuje se kao jedan od ključnih infrastrukturnih projekata za razvoj istočne Srbije, jer bi trebalo da unapredi saobraćajnu dostupnost, skrati putovanja i poveća privrednu i turističku atraktivnost ovog dela zemlje, uključujući jače veze ka Dunavu, Rumuniji i Bugarskoj.

Primedbe i sugestije na Nacrt plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu mogu se podneti do 23. januara, do kada traje javni uvid.