Slušaj vest

Radovi na izgradnji deonice auto-puta Kuzmin-Sremska Rača sa mostom preko reke Save su u toku.

Trasa, koja je projektovana kao klasičan autoputni profil sa dve vozne i jednom zaustavnom trakom za svaki smer vožnje i srednjim razdelnim pojasom, počinje od denivelisane raskrsnice Kuzmin, gde se ukršta sa postojećim autoputem E-70.

Na gotovo svakom kilometru, od ukupno 22, koliko ih ima deonica novog auto-puta od Kuzmina do Sremske Rače, u ovom trenutku se izvode radovi.

Most preko Save

Još letos su na celoj deonici završeni su radovi na donjim slojevima noseće kolovozne konstrukcije, a sada je prema proceni ekipe „Dnevnika” koja je posetila gradilište, prvi sloj asfalta je postavljen, a radnici turske kompanije kojima je poverena gradnja puta istovremeno rade na više lokacija na ovoj trasi. Asfalt se istovremeno postavlja na dva mesta, a najintenzivniji radovi su na petljama kojima će se ova deonica ukrštati sa lokalnim putevima i spojiti sa auto-putem Beograd- Zagreb.

Foto: screenshot YT/javnopreduzeceputevisrbije

Svi veći objekti na auto-putu Kuzmin – Sremska Rača, među kojima je osam manjih mostova, 11 propusta, pet nadvožnjaka kao i novi most preko reke Save su završeni u najvećoj meri. Postavljaju se bankine i ograde koja će deliti auto-put, a pri kraju su i radovi na novom graničnom prelazu na koji će auto-put biti usmeren.

Povezivanje Beograda i Sarajeva

Auto-put Kuzmin – Sremska Rača, u dužini od 22 kilometara, sa mostom dužine 1.310 metara preko reke Save, ima izuzetan geostrateški značaj jer povezuje glavne gradove Srbije i Bosne i Hercegovine, Beograd - Sarajevo, i ostvaruje vezu sa Panevropskim koridorima.

Početak saobraćajnice je u naselju Kuzmin, koje je udaljeno oko jedan kilometar od postojeće denivelisane raskrsnice Kuzmin na auto-putu Beograd–Zagreb (E70). Nova raskrsnica Kuzmin 1 predstavlja vezu autoputa E70 i budućeg autoputa Kuzmin – Sremska Rača. U sklopu raskrsnice nalaze se dva nadvožnjaka dužine 312,7 i 274,5 metara, sa ukupnom upravnom širinom gornjeg stroja 9,9 metara.

1/6 Vidi galeriju Radovi na deonici auto-puta Kuzmin - Sremska Rača Foto: screenshot YT/javnopreduzeceputevisrbije

Najzahtevniji poduhvat na ovoj deonici svakako je bio novi most preko Save, koji se sastoji od prilaznih betonskih konstrukcija na levoj i desnoj obali Save, dužine 530 i 450 metara, i čelične konstrukcije nad rekom, dužine 330 metara. Završeni su radovi na mostu preko reke Bosut, nedaleko od istoimenog sela, gde je tokom izvođenja radova i tok reke bio praktično zaustavljen. Nakon završetka postavljanje konstrukcije i betoniranja, i reka ispod je ponovo potekla punim tokom, čemu su nedavno svedočili i reporteri Dnevnika na licu mesta prilikom obilaska radova.

Uz 22 kilometra auto-puta, u izgradnji je još osam manjih mostova, 11 propusta, pet nadvožnjaka i dve velike petlje – bosutska i kuzminska, gde će biti priključenje na ovaj deo autoputa. Iz „Puteva Srbije” kažu da sama saobraćajnica kroz sremsku ravnicu nije toliko problematična, ali da izgradnja velikog broja objekata koji su vezani za novi auto-put komplikuje realizaciju projekta. Radove izvodi turska kompanija „Azvirt”.

Završena je regulacija 41 melioracionog kanala, kao i zatvoreni sistem kišne kanalizacije. Takođe grado se i 34 separatora.