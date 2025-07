Dok se završava prva faza rekonstrukcije, od skretanja za selo Šašince do Jarka, vreo asfalt se puši, a mašine se već premeštaju na drugu deonicu koja vodi ka samom gradu.

- Sve što se izgradi i za ljude, to je dobro. Sve puteve treba raditi, to je normalno. Svaki put, nije bitno gde se koji nalazi - rekao je jedan od meštana, ističući potrebu za ravnomernim razvojem infrastrukture i prema selima.

Do sada su asfaltirana tri kilometra puta, a u narednim nedeljama planirano je još sedam. Preostala dva kilometra koji prolaze kroz samo selo biće deo treće faze radova, koja će najverovatnije biti realizovana naredne godine.

- Ovo je bila jedna saobraćajnica koja se potpuno raspala. Negde oko 400 miliona dinara će svi radovi koštati, ovih tri plus jedan kilometar. S Putevima Srbije to radimo, ovo je regionalni put. Ono što je jako važno, ova saobraćajnica je bila izuzetno opterećena, sada i ovim novim autoputem koji ide od Rume ka Šapcu. On ima isključenja ovde u Hrtkovcima, u Rumi, i ljudi često koriste kao servisnu komunikaciju da privrede mogu lakše sa kamionima da izađu na autoput - dodao je Branislav Nedimović, gradonačelnik Sremske Mitrovice.