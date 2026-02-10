Slušaj vest

- Obaveštavamo obveznike osiguranike doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje koji samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (u daljem tekstu: samostalni umetnici) da 18. februara 2026. godine (imajući u vidu neradne dane državnog praznika) ističe rok za podnošenje prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike, na Obrascu PPD-SU -piše u saopštenju Poreske uprave Republike Srbije.

Kako objašnjavaju iz PU prijavu na Obrascu PPD-SU samostalni umetnik podnosi Poreskoj upravi – organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog prebivališta, za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu i tromesečne akontacije doprinosa za tekuću godinu.