Jednoj grupi građana uskoro ističe rok za važnu obavezu: Evo kome se i na koji način podnosi prijava
- Obaveštavamo obveznike osiguranike doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje koji samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (u daljem tekstu: samostalni umetnici) da 18. februara 2026. godine (imajući u vidu neradne dane državnog praznika) ističe rok za podnošenje prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike, na Obrascu PPD-SU -piše u saopštenju Poreske uprave Republike Srbije.
Kako objašnjavaju iz PU prijavu na Obrascu PPD-SU samostalni umetnik podnosi Poreskoj upravi – organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog prebivališta, za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu i tromesečne akontacije doprinosa za tekuću godinu.
- Utvrđivanje obaveze po osnovu doprinosa vrši se rešenjem nadležnog poreskog organa. Navedeni obrazac prijave PPD-SU dostupan je na internet stranici Poreske uprave. Poreski obveznici se dodatno mogu informisati preko Kontakt centra Poreske uprave (0700/700-007 i 011/6969-069) i na šalteru „Vaš poreznik“ u filijalama Poreske uprave - ističu u Poreskoj upravi.