Frilenseri su bili u obavezi da od 1. do 30. oktobra dostave prijave za obračunski period od jula do septembra ove godine i više od 93% je stiglo u roku, što ukazuje na to da su se korisnici uspešno prilagodili elektronskom načinu prijave poreza putem portala ePorezi i portala Frilenseri, čiji je razvoj podržao NALED u okviru projekta StarTech, finansiranog od strane kompanije Philip Morris, a u saradnji sa Ministarstvom finansija i Poreskom upravom.