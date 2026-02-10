Slušaj vest

Za kupovinu osnovnih životnih namirnica i trajnih dobara u Srbiji i dalje je potrebno značajno radno vreme, pokazuju podaci o potrebnom efektivnom radu izraženom u satima, danima i mesecima, na osnovu prosečnih cena i prosečne neto zarade u avgustu 2025. godine.

Od hleba do mesa: minutaža za osnovne namirnice

Prema podacima, za litar jestivog ulja suncokretovog porekla bilo je potrebno oko 18 minuta rada, dok je za kilogram šećera bilo dovoljno 11 minuta. Kilogram krompira mogao se kupiti za 11 minuta rada, dok je za kilogram pšeničnog brašna bilo potrebno svega šest minuta.

Za skuplje prehrambene proizvode vreme rada se značajno produžava. Tako je za kilogram svinjskog mesa sa kostima bilo potrebno sat i 20 minuta rada, dok je za kilogram limuna bilo potrebno 31 minut.

Kafa i čokolada luksuz u satima rada

Među namirnicama koje zahtevaju najviše radnog vremena izdvajaju se kafa i čokolada. Za kilogram mlevene kafe bilo je potrebno tri sata i 45 minuta rada, dok je za kilogram mlečne čokolade bilo potrebno tri sata i 33 minuta.

Namirnice Foto: Petar Aleksić

Za litar pasterizovanog kravljeg mleka bilo je potrebno 14 minuta rada, a za litar jogurta 16 minuta. Jedno kokošije jaje moglo se kupiti za dva minuta rada.

Tehnika i garderoba mere se danima

Kod trajnih dobara razlike su još izraženije. Za kupovinu mašine za pranje rublja bilo je potrebno šest dana i šest sati efektivnog rada, dok je za LED televizor dijagonale 32 inča bilo potrebno tri dana i pet sati rada.

Automobil van prosečne zarade

Najveći izdatak u tabeli predstavlja putnički automobil Škoda Fabia 1.2, za koji je bilo potrebno godinu dana i deset meseci efektivnog rada. Obračun je izvršen na osnovu radnog vremena od osam sati dnevno, a ne kalendarskih dana.

Kako je izvedena računica? Podaci su izračunati na osnovu prosečne neto zarade od 105.590 dinara u avgustu 2025. godine. U tom mesecu bilo je 21 radni dan, odnosno ukupno 168 radnih sati, što znači da je prosečna satnica iznosila 628,52 dinara.

Napomena u tabeli ističe da je radno vreme iskazano kao efektivno, a ne kalendarsko, dok je za poređenje kupovine automobila korišćen isti metod obračuna kao i u prethodnim godinama.