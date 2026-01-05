Slušaj vest

Masa namirnica je skočila gotovo duplo, međutim i dalje postoje načini da trošak ne bude prevelik, a trpeza dovoljno bogata. To je posebno izvodljivo u vreme posta ili kada želite da odmorite želudac od mesa i teške hrane. Pogotovo nakon novogodišnje trpeze, ruske salate i pečenja, stomak bi vam bio zahvalan na lakšim obrocima.

Iako ni cene biljnih namirnica nisu kao što su bile, moguće je da za 1.000 dinara dobijete doručak, užinu i ručak za celu porodicu. Ovo je skromnija varijanta, ali je ostvarivo.



Četiri ovsene kaše iz kesice, koje su dobro rešenje za lagani prvi obrok u toku dana, koštale bi vas oko 200 dinara. U zavisnosti od proizvođača, cene mogu biti više i niže.

Toplo predjelo - dve posne supe iz kesice drže cenu od 219 dinara.

Punjeni luk, neki nazivaju i sarmice od luka, bi bio idealan posni ručak, te bi cena 4 crna luka iznosila 40 dinara. Uzmite u obzir da od četiri luka možete dobiti preko 20-25 "sarmica". Samim tim, taj ručak gotovo sigurno može trajati dva dana ili se pak iskoristiti za večeru.

Za punjenje luka smo izabrali šest manjih krompira, zeleno sočivo i integralni pirinač. Krompir u ovom slučaju košta 74 dinara, 500 grama integralnog pirinča 185, dok 500 grama sočiva iznosi 200 dinara.

Ručak: Punjeni luk i supa 2 supe iz kesice - 219 RSD

4 crna luka - 40 RSD

6 krompira - 74 RSD

Zeleno sočivo - 200 RSD

Integralni pirinač - 185 RSD



Užina:

Banane - 150 RSD







Nakon pripreme, sočiva i pirinča bi vam ostalo na pretek, pa vam u frižideru dugo može i stajati i iskoristiti se za neki naredni obrok.

Za užinu možemo uzeti banane, te bi jedna veza istih koštala oko 150 dinara.

Na kraju, dolazimo do konačnog iznosa od 1028 dinara što bi u jednoj prodavnici brze hrane mogla da bude cena obroka samo za jednu osobu. U ovom slučaju - reč je o obrocima za 4 osobe tokom celog dana.