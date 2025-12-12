Žena je obazriva prilikom kupovine mesa u radnji jer je trovanje hranom najčešće u letnjim mesecima

U poslednjih mesec i po dana cena tovljenika beleži drastičan pad. Proizvođači iz Mačve kažu da je kilogram žive mere pao na 170 dinara. Tvrde da je razlog prekomeran uvoz svinjskog mesa.

Nestabilna otkupna cena uzgajivače svinja prati godinama. Zbog toga su, kažu, mnogi odustali od proizvodnje. Milovan Ivanković iz Zasavice, umesto dobiti zbraja gubitke od prodaje tovljenika.

Milovan Ivanković, poljoprivrednik iz Zasavice, kaže: "Cena svinja je u nekom periodu, pre neka dva meseca bila 250 dinara, i mi smo se obavezali da tu cenu preko 250 dinara nećemo probijati. Iako smo dobijali 290 i 300 dinara. Konekretno, u mom slučaju, deset meseci zadnjih mi isporučujemo svinje od 160 do 180 dinara, dva meseca su bila na godišnjem nivou po 250. Mi smo izgubili 639 000 evra razlike u ceni."

Svinjetinu uvozimo iz zemalja u kojima uzgoj poljoprivrednike manje košta nego naše proizvođače, tvrde upućeni. Cena tovljenika je problem i u drugim zemljama.

Sanja Čelebićanin, predsednik Unije proivođača svinja Srbije, dodaje: "Globalno je situacija loša, zato što je cena na svetskom tržištu niža, a sa druge strane, mi ne možemo biti konkurentni, niti tržišno orijentisani na način kao što su to zemlje koje imaju znatno veći obim proizvodnje i koje imaju neke dodatne subvencije kada je u pitanju ova proizvodnja. Prvenstveno smo skuplji zato što nemamo upotrebu hraniva za životinje, koja su genetski modifikovana."

U tržišnoj utakmici, prerađivači posežu za uvozom jeftinijeg mesa, a domaći proizvođači se godinama bore da opstanu u proizvodnji.

Milovan Ivanković, poljoprivrednik iz Zasavice, objašnjava: "Mi ne možemo da stanemo sad, krmače se prase, moramo ih osemenjavati. Preskočili smo jednu turu, 54 krmače nismo osemenili. Ali, opet ništa ne radimo. Pravimo propast veću."

Sanja Čelebićanin, predsednik Unije proivođača svinja Srbije, navodi: "Imamo nekih 67 000 umatičenih krmača. Dakle, proizvodnja svinja nije na tom nivou koja bi zadovoljila potrebe kako klanične industrije, tako i prerađivačke industrije. Međutim, ono što nas brine, jeste da ne postoje mere ni mehanizmi zaštite domaće proizvodnje na način da se, ako se odobrava uvoz, i mora biti odobren za prerade, da se to ne radi po određenim kriterijumima."

Uz pad cene žive mere, proizvođači kažu da je problem i slab otkup svinja. Kontaktirali smo vlasnike klanica i mesara, ali uglavnom nisu želeli da govore pred kamerom, ili nisu imali vremena. Tvrde da sa padom žive mere svinja, pojeftini i svinjetina u maloprodaji." Građani o tome kažu:

- Ništa nije pojeftinilo što se tiče hrane, čak je i poskupelo.

- Trenutno bi trebalo da uzmemo jednu debelu svinju mi kući nešto da uradimo sami. I da vam pravo kažem, kažu da je pala cena posle 29-og.

- Jel pala cena svinjetine u mesarama? Znate kako, u pojedinim jesu, pale su.

Domaća proizvodnja može da se zašti samo uz određene dugoročne mere, navode u Uniji proizvođača svinja Srbije. Uvoz kvalitetnih nazimica i povećanje kapaciteta, samo su neki od predloga za opastanak svinjarstva u Srbiji.