Slušaj vest

Influenserka Nevena Dević i njen dečko Kristijan su prevremeno isplatili 5 kredita. Ona je na svom Jutjub kanalu podelila savete za budžetiranje koje su im pomogli u otplati kredita, vraćanju dugova i u sređivanju stana.

Uštedeli su ukupno 45.000 evra.

Nevena Dević Foto: Kurir Televizija

Krediti i život podstanara

Nevena je završila veb dizajn i počela da radi u jednoj američkoj kompaniji. Tu je upoznala Kristijana:

- Radili smo kao podrška za intalaciju kasa, navodili smo inžinjere. Imali smo 55.000 dinara platu i radili smo praznike i Božić, bili smo poslednji na listi za dobijanje dana za praznike. Živeli smo u Paviljonima u stanu. To su bile zgrade izgrađene kao za radnike železnica. Tu su ružne zgrade. Živeli smo u malom stanu i davali smo 220 evra za njega. Uzeli smo te godine auto i 200 evra nam je bila rata pozajmice za njega. Pored toga je bilo i par čekova koji su prolazili iz meseca u mesec. Zatim, džak granula za psa je bio 8000 dinara.

2019. godine su se preselili iz ovog stana, zbog problema sa instalacijom kućnim aparatima:

- Našli smo stan u Zemunu, oko 180 eura smo ga plaćili. Imao je stari nameštaj i vlasnik nam nije dozvoljavao da ga izbacimo. Prešli smo u drugu firmu i kod Kristijanovih roditelja, jer nam je stanodavac otkazao iznajmljivanje. Moj član porodice nam je pozajmio 10.000 evra da kupimo stan, koje smo trebali da vratimo kada dobijemo povraćaj PDV-a. Ja sam podigla 7000 evra a 10.000 evra je bila pozajmnica, koju smo mu odmah vratili.

Štednja Foto: Printscreen/TikTok/zlayka.rs

1.Zajednički budžet

Od kad su Nevena i Kristijan počeli da žive zajedno, imali su zajednički budžet:

- Nije postojao zajednički budžet i uvek smo se dogovarali oko trošenja. Sve je transparentno. Kada stigne plata, odmah popišemo sve troškove: čekovi, računi, komunalije, beba, nečiji rođendan. Sa strane se izdvoji najbitnije što treba da se plati: račune odmah izdvojimo sa strane. Čim stignu računi, odmah plaćamo. I to nam je pomoglo da otplatimo i kredite i da rešimo stambeno pitanje. Onda vidimo koliko nam je ostalo na kraju meseca za trošak. Gledali smo da ostavimo novca sa strane.

2. Sniženje i second hand

Kako kaže, ključ je da se garderoba kupuje samo na sniženjima:

- Kupujemo letnju garderobu zimi, a zimi letnju na sniženjima. Uglavnom kupujemo u Zari kada su nenormalna sniženja. Trudim se da namam previše stvari. Mnogo toga smo kupili u secondhandu čak i kolica za bebu. Kolica su oko 60.000 dinara nova, a mi smo kupili polovna za istu cenu, koja su inače 2000 evra van akcije. Dobili smo ravnu korpu, kabanicu, sportsko sedište. Mi smo mnogo zadovoljni i neke stvari ne moraš da kupiš nove. Tablet, PS portal, mobilne telefone, laptop del XPS smo kupili onlajn. Defitivno je rizik, ali uštediš.

Žena u second hand radnji pronašla torbu u kojoj je bila čudna poruka Foto: Shutterstock

3. Kuvanje kod kuće

- Hranu naručujemo jednom ili dva puta u toku nedelje, a sve ostalo pravimo i spremamo kod kuće. Mislim da je to velika ušteda. Kada sam radila, kuvala sam uveče za sutra, tipa grašak i pasulj za dva tri dana, ono što ostane zaledim i samo izvadim iz zamrzivača kako bih imala sveže jelo. Kuvam dosta povrća, meso kupujemo iz mesare a povće na pijaci. Gledam šta imam u frižideru i ostavi, kako ne bih kupovala duplo i kako ne bi bacali hranu.

4. Letovanje

Putovanja za Grčku i Crnu goru, par bukira preko emaila, bez turističkih agencija, a za odlazak preko Airbnba i agencija, bukiraju mnogo unapred kako bi uhvatili pristupačne cene:

- Preko emaila smo bukirali Grčku i Crnu Goru i mnogo je povoljnije jer često prave izuzetke. Ušla sam na gugl mepe i po obali išla redom i tražila smeštaj koji mi se dopada. Onda kada nađem taj smeštaj, iskopam i email adresu ili broj telefona. Rizik je što nemate povrat novca, ali nemate depozit

U oktobru su gužve svakako drastično manje Foto: Printscreen/Youtube/Shutterstock

5. Poroci

- Ne pušimo i ne pijemo i to stvarno štedi novac. Ne kupujemo cigarete, alkohol. Nemamo to kao dodatni trošak. Mi ne izlazimo i uživamo u tome da jednom nedeljno odemo u bioskop. Nama je to zanimljivo.

6. Poslovi i budžet

Nevena je obično birala poslove koje voli a koje joj sa druge strane, donose novac:

- Sebe sam smatrala za umetničku dušu i želela sam da upišem grafički dizajn, ali sam skapirala da tu nema puno posla. Mislim da više ima posla u veb dizajnu, tako da sam digla ruke od toga i prešla na veb dizajn. Birala sam namenski poslove koje donose novac i radila u korporacijama i većim firmama kako bih napredovala u plati i poslu. Proslavljala sam bukvalno Novu godinu u taksiju, vraćajući se kući. Jedne godine sam čekala Novu godinu u kancelariji. Sećam se božićnog jutra, Beograd je bio potpuno prazan, nije bilo automobila, nikoga. Jednom sam čak radila u celoj firmi sama noćnu smenu, bez portira, bez ikoga. Sada me interesuje da se dobro osećam na poslu, bez obzira šta ću raditi, bitno mi je da budem zadovoljna.

Kada ne ispoštuju okvir budžeta, sledeći mesec prate svaki dinar:

- Ne opterećujem Kristijana time, ja se opterećujem oko toga. Vodim računa o tome gde trošimo novac a kada ispadnemo iz okvira budžeta, sledeći mesec štedimo. Oboje volimo da imamo neku ušteđevinu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs