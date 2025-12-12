Nove šanse za srpske privrednike u Turkmenistanu! Ministar Popović: Jedno od ekonomski najperspektivnijih tržišta u Centralnoj Aziji
Ministar u Vladi Republike Srbije, zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, dr Nenad Popović, prisustvovao je obeležavanju tridesetogodišnjice trajne neutralnosti Turkmenistana u glavnom gradu Ašhabadu.
Ministar Popović učestvovao je na svečanom otvaranju Međunarodnog foruma i plenarnoj sednici „Mir i poverenje: Jedinstvo ciljeva za održivu budućnost“, na kojoj je govorio narodni lider turkmenskog naroda, predsednik Halk Maslahatija („Saveta naroda“), g. Gurbanguli Berdimuhamedov.
Potom su se obratili najveći svetski državnici predsednik Rusije Vladimir Putin, predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan, predsednik Irana Masoud Pezeškian, predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev i mnogi drugi. Na forumu je učestvovalo preko 500 delegacija, među kojima su više od deset predsednika država, osam premijera i 14 šefova međunarodnih organizacija.
Tokom zvanične posete ministar Popović održao je bilateralne sastanke sa dva potpredsednika Vlade Turkmenistana, kao i sa ministrima energetike, informisanja, spoljnih poslova, trgovine i spoljnoekonomskih odnosa, industrije i građevinarstva, poljoprivrede i tekstilne industrije.
Ministar Popović je nakon foruma izjavio:
“Turkmenistan je iskreni prijatelj, koji pruža punu podršku očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, po pitanju naše južne pokrajine Kosova i Metohije. Predstavlja jedno od ekonomski najperspektivnijih tržišta u Centralnoj Aziji. Raspolažu izuzetnim prirodnim resursima, pre svega ogromnim rezervama gasa i nafte, što ga čini magnetom za međunarodne investitore. Država sprovodi jasnu strategiju ekonomskog razvoja i modernizacije, uz fokus na energetiku, industriju, poljoprivredu, građevinarstvo i tekstilni sektor. Srbija vidi ogromne mogućnosti za učešće svojih kompanija u velikim infrastrukturnim i industrijskim projektima u Turkmenistanu. Srbija može da ponudi proizvode i usluge iz domena: digitalizacije, IKT rešenja, mašinske industrije, projektnih inženjerskih znanja semenskih i prehrambenih proizvoda, đubriva, tehničke ekspertize….”