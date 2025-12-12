Slušaj vest

Ministar u Vladi Republike Srbije, zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, dr Nenad Popović, prisustvovao je obeležavanju tridesetogodišnjice trajne neutralnosti Turkmenistana u glavnom gradu Ašhabadu.

Ministar Popović učestvovao je na svečanom otvaranju Međunarodnog foruma i plenarnoj sednici „Mir i poverenje: Jedinstvo ciljeva za održivu budućnost“, na kojoj je govorio narodni lider turkmenskog naroda, predsednik Halk Maslahatija („Saveta naroda“), g. Gurbanguli Berdimuhamedov.

Foto: Kabinet ministra bez portfelja

Potom su se obratili najveći svetski državnici predsednik Rusije Vladimir Putin, predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan, predsednik Irana Masoud Pezeškian, predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev i mnogi drugi. Na forumu je učestvovalo preko 500 delegacija, među kojima su više od deset predsednika država, osam premijera i 14 šefova međunarodnih organizacija.

Foto: Kabinet ministra bez portfelja

Tokom zvanične posete ministar Popović održao je bilateralne sastanke sa dva potpredsednika Vlade Turkmenistana, kao i sa ministrima energetike, informisanja, spoljnih poslova, trgovine i spoljnoekonomskih odnosa, industrije i građevinarstva, poljoprivrede i tekstilne industrije.

Foto: Kabinet ministra bez portfelja

Ministar Popović je nakon foruma izjavio:

“Turkmenistan je iskreni prijatelj, koji pruža punu podršku očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, po pitanju naše južne pokrajine Kosova i Metohije. Predstavlja jedno od ekonomski najperspektivnijih tržišta u Centralnoj Aziji. Raspolažu izuzetnim prirodnim resursima, pre svega ogromnim rezervama gasa i nafte, što ga čini magnetom za međunarodne investitore. Država sprovodi jasnu strategiju ekonomskog razvoja i modernizacije, uz fokus na energetiku, industriju, poljoprivredu, građevinarstvo i tekstilni sektor. Srbija vidi ogromne mogućnosti za učešće svojih kompanija u velikim infrastrukturnim i industrijskim projektima u Turkmenistanu. Srbija može da ponudi proizvode i usluge iz domena: digitalizacije, IKT rešenja, mašinske industrije, projektnih inženjerskih znanja semenskih i prehrambenih proizvoda, đubriva, tehničke ekspertize….”

