Kada će nove mere o ograničenju marži dati rezultat

Slušaj vest

Republički zavod za statistiku oglasio se povodom cena proizvoda i usluga lične potrošnje u novembru 2025. godine. U odnosu na oktobar 2025. godine, u proseku su povećane za 0,2%. Potrošačke cene u novembru 2025. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,8%, a u poređenju sa decembrom 2024. godine povećane su za 2,6%, u proseku.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u novembru 2025. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Obrazovanje (1,5%), Transport (1,4%), Zdravlje (1,3%), Komunikacije (1,0%), Rekreacija i kultura (0,8%), Odeća i obuća (0,6%), Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva i Restorani i hoteli (za po 0,4%) i Alkoholna pića i duvan (0,1%). Pad cena je zabeležen u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-0,7%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.