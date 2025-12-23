Slušaj vest

U potrošačkoj korpi, odnosno kada govorimo o mesečnim troškovima svakog domaćinstva, najveći deo otpada na kupovinu hrane i bezalkoholnih pića.

U prosečnoj potrošačkoj korpi ovo čini oko 41% ukupnih mesečnih troškova domaćinstva, dok u minimalnoj korpi taj procenat dostiže oko 48%.

Drugim rečima, najviše novca ide na odlazak u prodavnice i pijace i kupovinu osnovnih namirnica. S obzirom na to da su u pitanju značajne svote, važno je pažljivo planirati kupovinu i upoređivati cene proizvoda pre nego što se krene u radnju. Takođe, potrebno je unapred planirati šta će se spremati za ručak, jer ista količina namirnica može trajati duže ili kraće u zavisnosti od jela. Čak i uz maksimalnu štednju, teško je pripremiti obrok za porodicu za manje od 1.000 dinara.

Na primer, ako se na meniju nađe ruska salata, za kupovinu potrebnih sastojaka potrebno je izdvojiti najmanje 500 dinara.

Ako se odluči za sarmu, trošak će biti od oko 1.200 dinara naviše. Najpovoljnija je sarmа od kiselog kupusa iz domaće pripreme, dok je kupovni kiseli kupus znatno skuplji, kilograma u prodavnicama i na pijacama košta od oko 250 do 500 dinara, u zavisnosti da li se kupuje cela glavica ili samo listovi.

Za kilogram svinjske plećke potrebno je izdvojiti od oko 640 do 840 dinara, dok kilogram suvog mesa, u odgovarajućoj razmeri, košta: rebra oko 650 dinara, slanina oko 800 dinara, a butkice oko 500 dinara. Kada se tome dodaju ostali sastojci, luk, pirinač, začini, dobija se obrok koji može biti poslužen više puta.

Ako se priprema pohovano meso s pire krompirom, trošak je takođe oko 1.200 dinara (meso, jaja, prezle, brašno, krompir, začini), a taj obrok neće ostati za drugi ručak za sve ukućane.

Pasulj i dalje spada među jela koja se mogu pripremiti za najmanji novac. Kilogram pasulja košta od oko 300 pa do preko 500 dinara, a uz dodatak butkice ili suvih rebara, povrća i začina, ručak može koštati manje od 1.000 dinara, uz mogućnost više porcija. Kod kobasica, cena kilograma je od oko 650 dinara pa naviše, zavisno od vrste i mesta kupovine.

Za one koji nemaju vremena za kuvanje, ručak se može naručiti. Cena porcije sarme je oko 500 dinara, pasulja oko 350 dinara, 100 grama ruske salate oko 200 dinara, dok porcija pohovanog mesa košta oko 300 dinara. Ponuda je raznolika, uključuje posni i mrsni meni, a postoje i povoljnije opcije za više osoba (porodice).

Kada je reč o ruskoj salati, česta na prazničnim trpezama, minimalni trošak pripreme iznosi oko 500 dinara, dok skuplje varijante mogu značajno poskupeti. Pakovanje smrznutog povrća košta od oko 140 do 180 dinara, 90 grama majoneza oko 45 dinara, pola kilograma šunke između 250 i 300 dinara, tegla kiselih krastavaca oko 180 dinara, a najskuplja komponenta, pršuta ili prerađena šunka, može koštati od 500 pa i do 1.500 dinara.