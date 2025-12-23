Nastavlja se "tihi rat" striming giganata: Paramount ponovo juri Warner Bros uz podršku Larija Elisona tešku 40 milijardi dolara! Otkriveni novi detalji
Borba za Warner Bros. Discovery ulazi u novu fazu nakon što je Paramount Skydance podneo izmenjenu, potpuno gotovinsku ponudu, sa ličnom i neopozivom finansijskom garancijom tehnološkog milijardera Larija Elisona, direktno osporavajući prethodni dogovor WBD-a sa Netflix-om.
Rat za budućnost Warner Bros. Discovery-ja se nastavlja, nakon što je Paramount Skydance u ponedeljak objavio revidiranu potpuno gotovinsku ponudu za preuzimanje kultnog filmskog studija. Nova ponuda uključuje „neopozivu ličnu garanciju“ velikog finansijera - osnivača kompanije Oracle i milijardera Larija Elisona - koja obezbeđuje finansiranje u iznosu od nekoliko desetina milijardi dolara.
Prema saopštenju Paramount-a objavljenom u ponedeljak, Elison se obavezao da će pružiti „neopozivu ličnu garanciju u iznosu od 40,4 milijarde dolara za kapitalno finansiranje ponude, kao i za eventualne zahteve za odštetu protiv Paramount-a“. Iako je kapitalno finansiranje bilo deo prethodne ponude, lična garancija starijeg Elisona predstavlja novi i ključni element.
Revidirana ponuda dolazi samo nedelju dana nakon što je upravni odbor WBD-a odbio originalnu ponudu Paramaunta, preferirajući raniji dogovor sa Netfliksom. Taj dogovor, objavljen 5. decembra, predviđa akviziciju studija kombinacijom gotovine i akcija po ceni od 27,75 dolara po akciji WBD-a, sa ukupnom vrednošću kompanije od 82,7 milijardi dolara.
Tri dana nakon objavljivanja dogovora sa Netfliksom, Paramaunt je pokrenuo neprijateljsku ponudu od 108,4 milijarde dolara, nudeći 30 dolara po akciji. Upravni odbor WBD-a je odbacio ponudu kao „iluzornu“, optužujući Paramaunt da je obmanjivao akcionare o izvorima finansiranja. Zatim je odbor naglasio da je sporazum sa Netfliksom „obavezujući sporazum sa obavezama koje se mogu izvršiti, bez potrebe za dodatnim kapitalnim finansiranjem i sa jakim kreditnim aranžmanima“.
Sada Paramaunt tvrdi da je nova ponuda osmišljena da „odgovori na sve zabrinutosti koje je WBD izneo u vezi sa superiornijom ponudom Paramaunta“. CNBC je ranije u oktobru izvestio da je WBD – pre dogovora sa Netfliksom – već odbio tri različite ponude za preuzimanje od Paramaunta.
„Paramaunt je više puta pokazao svoju jasnu posvećenost akviziciji WBD-a“, rekao je izvršni direktor Paramaunt Skajdensa, Dejvid Elison. „Naša potpuno finansirana, gotovinska ponuda od 30 dolara po akciji, podneta 4. decembra, bila je i ostaje najbolja opcija za maksimiziranje vrednosti za akcionare WBD-a. Zbog naše posvećenosti investicijama i rastu, ova akvizicija bi bila bolja za sve zainteresovane strane – kao katalizator za veću produkciju sadržaja, snažnije prisustvo u bioskopima i veći izbor za potrošače.“
Elison je dodao da očekuje da će upravni odbor WBD-a „preduzeti neophodne korake kako bi osigurao ovu transakciju koja dodaje vrednost i čuva, kao i jača, jedno od holivudskih ikoničnih blaga za buduće generacije.“
Portal TechCrunch je objavio da je zatražio komentar od Warner Bros. Discovery-ja, ali odgovor još nije objavljen.