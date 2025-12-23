Slušaj vest

Borba za Warner Bros. Discovery ulazi u novu fazu nakon što je Paramount Skydance podneo izmenjenu, potpuno gotovinsku ponudu, sa ličnom i neopozivom finansijskom garancijom tehnološkog milijardera Larija Elisona, direktno osporavajući prethodni dogovor WBD-a sa Netflix-om.

Rat za budućnost Warner Bros. Discovery-ja se nastavlja, nakon što je Paramount Skydance u ponedeljak objavio revidiranu potpuno gotovinsku ponudu za preuzimanje kultnog filmskog studija. Nova ponuda uključuje „neopozivu ličnu garanciju“ velikog finansijera - osnivača kompanije Oracle i milijardera Larija Elisona - koja obezbeđuje finansiranje u iznosu od nekoliko desetina milijardi dolara.

Prema saopštenju Paramount-a objavljenom u ponedeljak, Elison se obavezao da će pružiti „neopozivu ličnu garanciju u iznosu od 40,4 milijarde dolara za kapitalno finansiranje ponude, kao i za eventualne zahteve za odštetu protiv Paramount-a“. Iako je kapitalno finansiranje bilo deo prethodne ponude, lična garancija starijeg Elisona predstavlja novi i ključni element.

Revidirana ponuda dolazi samo nedelju dana nakon što je upravni odbor WBD-a odbio originalnu ponudu Paramaunta, preferirajući raniji dogovor sa Netfliksom. Taj dogovor, objavljen 5. decembra, predviđa akviziciju studija kombinacijom gotovine i akcija po ceni od 27,75 dolara po akciji WBD-a, sa ukupnom vrednošću kompanije od 82,7 milijardi dolara.

Foto: Shutterstock

Tri dana nakon objavljivanja dogovora sa Netfliksom, Paramaunt je pokrenuo neprijateljsku ponudu od 108,4 milijarde dolara, nudeći 30 dolara po akciji. Upravni odbor WBD-a je odbacio ponudu kao „iluzornu“, optužujući Paramaunt da je obmanjivao akcionare o izvorima finansiranja. Zatim je odbor naglasio da je sporazum sa Netfliksom „obavezujući sporazum sa obavezama koje se mogu izvršiti, bez potrebe za dodatnim kapitalnim finansiranjem i sa jakim kreditnim aranžmanima“.

Sada Paramaunt tvrdi da je nova ponuda osmišljena da „odgovori na sve zabrinutosti koje je WBD izneo u vezi sa superiornijom ponudom Paramaunta“. CNBC je ranije u oktobru izvestio da je WBD – pre dogovora sa Netfliksom – već odbio tri različite ponude za preuzimanje od Paramaunta.

„Paramaunt je više puta pokazao svoju jasnu posvećenost akviziciji WBD-a“, rekao je izvršni direktor Paramaunt Skajdensa, Dejvid Elison. „Naša potpuno finansirana, gotovinska ponuda od 30 dolara po akciji, podneta 4. decembra, bila je i ostaje najbolja opcija za maksimiziranje vrednosti za akcionare WBD-a. Zbog naše posvećenosti investicijama i rastu, ova akvizicija bi bila bolja za sve zainteresovane strane – kao katalizator za veću produkciju sadržaja, snažnije prisustvo u bioskopima i veći izbor za potrošače.“

Elison je dodao da očekuje da će upravni odbor WBD-a „preduzeti neophodne korake kako bi osigurao ovu transakciju koja dodaje vrednost i čuva, kao i jača, jedno od holivudskih ikoničnih blaga za buduće generacije.“