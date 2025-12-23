Slušaj vest

U ponedeljak, 29. decembra 2025. godine, sa početkom u 11 časova održaće se onlajn info dan posvećen predstavljanju softverskog rešenja "eBolovanje - Poslodavac".

Novo softversko rešenje "eBolovanje - Poslodavac", čija primena počinje 1. januara 2026. godine, predstavlja elektronski sistem koji poslodavcima omogućava uvid u podatke o privremenoj sprečenosti za rad zaposlenih, elektronski prijem i preuzimanje potvrda i doznaka, kao i efikasniju komunikaciju sa nadležnim institucijama.

Imajući u vidu veliko interesovanje iskazano tokom tri info dana održana u protekloj nedelji, onlajn info dan organizuje se s ciljem da se što većem broju zainteresovanih poslodavaca i relevantnih institucija omogući blagovremeno informisanje i priprema za početak primene sistema.

Tokom onlajn info dana biće predstavljeni ključni aspekti primene sistema, uključujući zakonski okvir i obaveze poslodavaca, postupak registracije na Portalu eUprava, kao i osnovne funkcionalnosti sistema.

