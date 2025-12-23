Slušaj vest

Vlada Republike Srbije donela je odluku da do kraja 2027. godine produži primenu ograničenja prema kojem se poreska osnovica za preduzetnike paušalce može uvećavati najviše do 10% godišnje.

Ova mera jedna je od preporuka koju je Savet za male biznise NALED-a aktivno zagovarao u dijalogu sa Ministarstvom finansija.

Produženje je potvrđeno izmenama Uredbe o paušalnom oporezivanju, i predstavlja značajno olakšanje za više od 170.000 paušalno oporezivanih preduzetnika u Srbiji, omogućavajući im predvidivije i stabilnije poslovanje.

Benefiti za paušalce

- Produženje ograničenja rasta poreske osnovice do kraja 2027. godine je važan signal podrške preduzetnicima. Omogućava im da planiraju poslovanje bez straha od naglih poreskih opterećenja, što je posebno značajno u uslovima aktuelne ekonomske neizvesnosti. Zahvaljujemo se Ministarstvu finansija na otvorenosti i konstruktivnom pristupu u dijalogu sa preduzetnicima, što je omogućilo da se potrebe malih biznisa bolje uzmu u obzir – kaže Irena Đorđević Šušić, šefica Jedinice za inovacije i preduzetništvo u NALED-u.

Iz ugla Saveta za male biznise postoji prostor za dodatna unapređenja položaja paušalaca, uključujući uvođenje konsolidovane uplate poreza i doprinosa na jedan, umesto četiri, računa, omogućavanje paušalcima koji pređu limit od šest miliona dinara da se, putem aplikacije Poreske uprave, opredele za režim isplate lične zarade i povećanje limita prihoda koji paušalac može ostvariti,

a da ostane u paušalnom režimu oporezivanja.

- Imamo dobar primer iz okruženja – Hrvatska je ove godine izjednačila limit za paušalno oporezivanje sa pragom za ulazak u PDV, podižući ga sa 40.000 na 60.000 evra. Time se uvažavaju inflatorna kretanja i smanjuje mogućnost grešaka i zabune koje nastaju zbog postojanja dva različita limita“, ističe Sofija Popara Parmarković, osnivačica Clever-a i predsednica Radne grupe za tradicionalno

preduzetništvo Saveta za male biznise NALED-a.

Ograničenje ne važi u svim slučajevima

Ograničenje rasta poreske osnovice od 10% godišnje neće se primenjivati u slučajevima kada preduzetnik paušalac promeni šifru delatnosti, opštinu ili mesto registracije, osim u situacijama kada dođe do promene opštine unutar istog grada.