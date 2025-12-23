Lepe vesti za paušalce: Poreska osnovica ostaje ograničena do kraja sledeće godine, a ovo je gornja granica
Vlada Republike Srbije donela je odluku da do kraja 2027. godine produži primenu ograničenja prema kojem se poreska osnovica za preduzetnike paušalce može uvećavati najviše do 10% godišnje.
Ova mera jedna je od preporuka koju je Savet za male biznise NALED-a aktivno zagovarao u dijalogu sa Ministarstvom finansija.
Produženje je potvrđeno izmenama Uredbe o paušalnom oporezivanju, i predstavlja značajno olakšanje za više od 170.000 paušalno oporezivanih preduzetnika u Srbiji, omogućavajući im predvidivije i stabilnije poslovanje.
Benefiti za paušalce
- Produženje ograničenja rasta poreske osnovice do kraja 2027. godine je važan signal podrške preduzetnicima. Omogućava im da planiraju poslovanje bez straha od naglih poreskih opterećenja, što je posebno značajno u uslovima aktuelne ekonomske neizvesnosti. Zahvaljujemo se Ministarstvu finansija na otvorenosti i konstruktivnom pristupu u dijalogu sa preduzetnicima, što je omogućilo da se potrebe malih biznisa bolje uzmu u obzir – kaže Irena Đorđević Šušić, šefica Jedinice za inovacije i preduzetništvo u NALED-u.
Iz ugla Saveta za male biznise postoji prostor za dodatna unapređenja položaja paušalaca, uključujući uvođenje konsolidovane uplate poreza i doprinosa na jedan, umesto četiri, računa, omogućavanje paušalcima koji pređu limit od šest miliona dinara da se, putem aplikacije Poreske uprave, opredele za režim isplate lične zarade i povećanje limita prihoda koji paušalac može ostvariti,
a da ostane u paušalnom režimu oporezivanja.
- Imamo dobar primer iz okruženja – Hrvatska je ove godine izjednačila limit za paušalno oporezivanje sa pragom za ulazak u PDV, podižući ga sa 40.000 na 60.000 evra. Time se uvažavaju inflatorna kretanja i smanjuje mogućnost grešaka i zabune koje nastaju zbog postojanja dva različita limita“, ističe Sofija Popara Parmarković, osnivačica Clever-a i predsednica Radne grupe za tradicionalno
preduzetništvo Saveta za male biznise NALED-a.
Ograničenje ne važi u svim slučajevima
Ograničenje rasta poreske osnovice od 10% godišnje neće se primenjivati u slučajevima kada preduzetnik paušalac promeni šifru delatnosti, opštinu ili mesto registracije, osim u situacijama kada dođe do promene opštine unutar istog grada.
Podsetimo, reforma paušalnog oporezivanja započeta je 2019. kada je na inicijativu i uz podršku NALED-a, uz vodeću ulogu Ministarstva finansija i Poreske uprave, uvedena transparentna formula za obračun poreskih obaveza. Korišćenjem Kalkulatora paušalnog poreza i doprinosa koji je dostupan na sajtu Poreske uprave purs.gov.rs, preduzetnici paušalci mogu unapred da saznaju visinu obaveza. Tada je uvedena i dostava konačnih poreskih rešenja na početku godine, što znači da paušalci više ne moraju da plaćaju akontacione iznose tokom godine i strahuju koliko će morati dodatno da plate po dobijanju konačnih rešenja. Poreska rešenja se od 2020. godine dostavljaju
isključivo u elektronskoj formi kroz poresko sanduče na portalu ePorezi.