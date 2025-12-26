Slušaj vest

Ista cifra, ista novčanica, ali potpuno drugačija priča. Ono što negde znači punu potrošačku korpu, drugde se pretvara u skroman spisak osnovnih potreba. Razlike u cenama, platama i životnim navikama čine da novac nema univerzalnu vrednost, već se prilagođava ekonomiji u kojoj se troši.

Amerika

Foto: Shutterstock

Samir Budžović više godina živi i radi u Čikagu, a ovog puta je za jutarnji program Kurir televizije napravio upečatljiv prilog o cenama i šta sve možete da kupite u marketu za sto evra.

On se našao u gotovo najpopularnijem trgovinskom lancu širom Amerike, a u saveznoj državi Ilnois je prosečna plata nešto manje od 4.000 evra kada se odbiju porezi, pa pogledajte šta tamo možete da pazarite za 100 evra.

- Ova prodavnica je najsličnija našim najpoznatijim drogerijama, a razlog što smo ovde, a ne u običnoj samoposluzi jeste to što je ovde praznik i samim tim smo ograničeni sa radnjama koje rade. Za svaki račun se dodaje porez 10 odsto, pa ako nešto košta 100 dolara, vi ćete na kasi da platite 110. To nije slučaj za svaku saveznu državu u Americi, ali u Ilnoisu gde se mi nalazimo jeste. Litar i po mleka je pet dolara, a 10 jaja oko 10 dolara. Naši ljudi se ovde hrane organski i ovde postoji jaka razlika u ceni. Sve u svemu, ne možete puno toga kupiti za 100 evra. Što se restorana tiče, ručak za dvoje može da ispadne 100 dolara i to maltene običan, dok je bakšiš u takvim situacijama obavezan - rekao je Budžović za Kurir televiziju.

Foto: Kurir Televizija

Budžović je dodao da za 100 dolara osoba ne bi mogla da preživi ni dan u Americi.

- Sa 100 dolara nećete preživeti ni da izađete sa aerodroma, ali je bitno razumeti da je inflacija ovde uradila svoje - zaključio je Budžović.

Analiza struke

Ekonomista prof. dr Veljko Miljušković je bio gost "Redakcije" na Kurir televizije, pa je uživo u programu pričao o različitim uslovima i odnosu kupovne moći za istu cifru širom sveta.

Foto: Kurir Televizija

- Iskoristio bih onu izreku da sunce tuđeg neba ne sija sjajno kako nam deluje. Moramo u obzir da uzmemo kolika su primanja na mesečnom nivou i šta za to možemo da priuštimo. Kada mi iz Srbije čujemo da je prosečna plata 4.000 evra, rekli bismo da je to odlično. Međutim, realnost govori da u odnosu na tu platu vi možete da odradite maltene prosečne kupovine. Uvek moramo da pravimo balans primanja i rashoda - rekao je Miljušković.

Prednost Srbije u odnosu na Ameriku

Miljušković se nadovezao na priču o organskoj hrani, pa je rekao da ove cene u Americi važe za nekvalitetnu hranu, koja hara Ujka Semom, a da je potpuno druga priča kada se uzima ona iz zdravog uzgoja.

- Velika prednost koju Srbija ima jeste blizina tržišta i dostupnost organske hrane. Ono sa čime vi možete da napunite korpu u Americi za 100 dolara jeste za prilično nezdravu hranu. Međutim, ukoliko hoćete da se bolje hranite, morate da pribegnete organskoj hrani, a kao što je kolega Budžović rekao, cene u Americi variraju, pa tako će neka jaja biti triput skuplja. Tu Srbija ima stratešku prednost. Samim tim, ako poredimo sa Evropom, vi tamo možete obaviti skromniju nedeljnu kupovinu za 100 evra - rekao je Miljušković.

Miljušković je apelovao na ljude koji tragaju za poslom van granica naše zemlje da pomno istraže koliko će sa ponuđenom platom zapravo moći da pokriju troškove života.

- Ništa ne znači da odete negde, čak i da imate triput veću platu od naše, ako sebi ne možete ništa da priuštite - govori Miljušković.

Evropa

Sagovornik Kurir televizije ovoga jutra bio je i Milutin Ilić, izvršni direktora Instituta Geopolitikon koji živi i radi u Pragu.

Foto: Kurir Televizija

Ilić je odgonetnuo koliku kupovnu moć nudi Češka kada je budžet 100 evra.

- Za tu cifru možete nabaviti 2.460 čeških kruna, a da to prevedemo, to je na nedeljnom nivou skromni porodični budžet što se tiče prehrane. Internet trgovina je ovde jako porasla, dostava je sveprisutna i mnogo se koristi i to je poremetilo tržište. Te dostave su uglavnom jeftine, a nekada čak i jeftinije nego prodavnica. Ovde ljudi jako prate akcije, pa su i one česte, pa tako željene prodavnice možete pronaći i do 30-40 odsto manjim cenama - rekao je Ilić.

