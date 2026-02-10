Slušaj vest

Posle višedecenijskog iščekivanja, opština Požega će tokom ove godine dobiti svoj prvi retail park, a prema najavama, svečano otvaranje planirano je za novembar.

Objekat će se prostirati na površini od 4.800 kvadratnih metara i nalaziće se uz glavni put, na svega 800 metara udaljenosti od centra opštine.

U tom retail centru građanima će biti dostupni brojni brendovi, kako domaći tako i internacionalni dobro poznati svima. Prema prvim procenama novi posao dobiće oko 90 ljudi. Investitor je MCS-sistem, a izgradnja će koštati preko četiri miliona eura, potvrđeno je u lokalnoj samoupravi.

Urbanističko rešenje predviđa jednostavan pristup internim saobraćajnicama, parking prostoru i svim sadržajima, dok je za posetioce obezbeđeno ukupno 50 parking mesta.

U sklopu retail parka, pored maloprodajnih objekata, biće dostupni i supermarketi, apoteke, drogerije, prodavnice tehničke robe i igračaka, kao i ugostiteljski objekti poput kafića.

Biznis Kurir/RINA

Ne propustiteInfoBizUsvojen izveštaj o stanju prirode u Srbiji: Napredak u zaštiti i očuvanju biodiverziteta
tara kanjon priroda
InfoBizPravo na nasledstvo u Srbiji: Ko nasleđuje ako nema testamenta, po kom redosledu i po kojim uslovima
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered.jpg
InfoBizDigitalni auto-put koji spaja više od pola miliona ljudi: Ovako napreduje Moravski koridor - 5G internet celom dužinom, rešava poplave i menja Srbiju iz korena
Moravski koridor.jpg
InfoBiz"Još 730 milona dinara subvencija za upravljače zaštićenih područja" Pavkov: Država sistemski jača podršku onima koji brinu o najvrednijim prirodnim resursima
Sara Pavlov (19).JPG