Posle višedecenijskog iščekivanja, opština Požega će tokom ove godine dobiti svoj prvi retail park, a prema najavama, svečano otvaranje planirano je za novembar.

Objekat će se prostirati na površini od 4.800 kvadratnih metara i nalaziće se uz glavni put, na svega 800 metara udaljenosti od centra opštine.

U tom retail centru građanima će biti dostupni brojni brendovi, kako domaći tako i internacionalni dobro poznati svima. Prema prvim procenama novi posao dobiće oko 90 ljudi. Investitor je MCS-sistem, a izgradnja će koštati preko četiri miliona eura, potvrđeno je u lokalnoj samoupravi.

Urbanističko rešenje predviđa jednostavan pristup internim saobraćajnicama, parking prostoru i svim sadržajima, dok je za posetioce obezbeđeno ukupno 50 parking mesta.

U sklopu retail parka, pored maloprodajnih objekata, biće dostupni i supermarketi, apoteke, drogerije, prodavnice tehničke robe i igračaka, kao i ugostiteljski objekti poput kafića.