Slušaj vest

Poslednja medalja od punog, 24-karatnog zlata dodeljena je na Igrama u Stokholmu 1912. godine, prema podacima Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Od tada se zlatne medalje uglavnom prave od srebra, sa tankim slojem zlata na površini – svega šest grama. Međutim, posebno u trenutku kada su cene zlata i drugih metala snažno porasle, tih šest grama čini veliku razliku.

Na dan 6. februara, zlato se trgovalo po ceni od 4.889 dolara za uncu, što je rast od 70 odsto u odnosu na pre godinu dana. To je gotovo dvostruko više nego tokom Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

Cena srebra iznosila je 77 dolara po unci – čak 138 odsto više nego pre godinu dana i gotovo tri puta više nego tokom Olimpijade u Parizu.

U prevodu, ovoliko koštaju olimpijske medalje, kada bi se gledao samo njihov sastav.

  • Zlatna medalja - 2.008 evra
  • Srebrna medalja - 1.140 evra
  • Bronzana medalja - 5 evra

sastav olimpijskih medalja
Foto: NY Times

Vrednosti plemenitih metala snažno su porasle tokom protekle godine – samo u januaru 2026. cena srebra skočila je 60 odsto – jer investitori traže sigurna utočišta za kapital usled pojačanih geopolitičkih tenzija i strahova od inflacije.

Olimpijski sportisti se, naravno, ne takmiče kako bi preprodavali medalje – za većinu njih najveća vrednost leži u prestižu i simbolici koje medalje nose.

Ipak, kretanja na tržištu plemenitih metala uoči ovogodišnjih Igara u Italiji skrenula su novu pažnju na stvarnu, materijalnu vrednost sportskog dostignuća.

Čak i uz nedavnu volatilnost – kada su cene oba metala prošle nedelje naglo pale zbog procena da su prethodno bile precenjene – zlatne i srebrne olimpijske medalje danas vrede više nego dvostruko u odnosu na njihovu vrednost tokom Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

Biznis Kurir/NY Times

Ne propustiteInfoBizKupci se vraćaju zlatu: Cena ponovo iznad 5.000 dolara, evo kakvba je situacija sa srebrom
zlato.jpg
PlanetaOVO JE NOVO POLJE OBRAČUNA AMERIKE I RUSIJE: Zbog zlata, litijuma i uranijuma zaboravi se na vojne hunte "Jasno da se SAD trenutno ne bave pitanjem demokratije"
Vladimir Putin Donald Tramp Sahel
InfoBizOvih 5 zemalja imaju najveće rezerve zlata na svetu: Evo gde ih čuvaju i zašto ih neke užurbano vraćaju kući
Zlato
InfoBizPotražnja za zlatom postigla istorijski rekord: Globalno tržište zlata 2025. vredelo 555 milijardi dolara
Zlato