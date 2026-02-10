Slušaj vest

Poslednja medalja od punog, 24-karatnog zlata dodeljena je na Igrama u Stokholmu 1912. godine, prema podacima Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Od tada se zlatne medalje uglavnom prave od srebra, sa tankim slojem zlata na površini – svega šest grama. Međutim, posebno u trenutku kada su cene zlata i drugih metala snažno porasle, tih šest grama čini veliku razliku.

Na dan 6. februara, zlato se trgovalo po ceni od 4.889 dolara za uncu, što je rast od 70 odsto u odnosu na pre godinu dana. To je gotovo dvostruko više nego tokom Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

Cena srebra iznosila je 77 dolara po unci – čak 138 odsto više nego pre godinu dana i gotovo tri puta više nego tokom Olimpijade u Parizu.

U prevodu, ovoliko koštaju olimpijske medalje, kada bi se gledao samo njihov sastav.

Zlatna medalja - 2.008 evra

Srebrna medalja - 1.140 evra

Bronzana medalja - 5 evra

Vrednosti plemenitih metala snažno su porasle tokom protekle godine – samo u januaru 2026. cena srebra skočila je 60 odsto – jer investitori traže sigurna utočišta za kapital usled pojačanih geopolitičkih tenzija i strahova od inflacije.

Olimpijski sportisti se, naravno, ne takmiče kako bi preprodavali medalje – za većinu njih najveća vrednost leži u prestižu i simbolici koje medalje nose.

Ipak, kretanja na tržištu plemenitih metala uoči ovogodišnjih Igara u Italiji skrenula su novu pažnju na stvarnu, materijalnu vrednost sportskog dostignuća.

Čak i uz nedavnu volatilnost – kada su cene oba metala prošle nedelje naglo pale zbog procena da su prethodno bile precenjene – zlatne i srebrne olimpijske medalje danas vrede više nego dvostruko u odnosu na njihovu vrednost tokom Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.