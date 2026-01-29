Slušaj vest

Potražnja za zlatom u 2025. godini dostigla je istorijski rekordan nivo od 5.002 tone, saopštio je danas Svetski savet za zlato.

Kako se navodi u izveštaju, ukupna vrednost potražnje dostigla je 555 milijardi dolara, što je povećanje od 45 odsto u poređenju sa 2024. godinom, prenosi Tass.

Tokom godine cene zlata su dostigle nove rekordne maksimume čak 53 puta, a u 2025. godini posebno su bili aktivni mali investitori.

Investicije u poluge i kovanice dostigle su rekordnih 154 milijarde dolara do kraja godine, pri čemu su Indija i Kina činile više od polovine ukupne potražnje, a i potražnja centralnih banaka ostala je snažna i prošle godine je dostigla 863 tone.

U segmentu nakita potražnja je, prema očekivanjima, opala zbog stalnog rasta cena, ali je u monetarnom smislu globalno tržište nakita ipak poraslo za 18 odsto, dostigavši rekordnih 172 milijarde dolara.

Reciklaža zlata je u 2025. porasla za dva procenta, dostigavši 1.404 tone, što je najviši nivo od 2012. godine, prema podacima Svetskog saveta za zlato.

Kurir.rs/Beta

