- Ovo je jedan od istorijskih dana kada je u pitanju Bajina Bašta. Ne samo po vrednosti projekta, Ministarstvo privrede je za ovaj projekat izdvojilo značajna sredstva, 154 miliona dinara. Ono što je mnogo važnije da istaknem, predsednik je juče pred građanima obećao ovaj projekat i skori početak radova. Mi ćemo zaista učiniti sve da to bude do početka maja, kada su u pitanju radovi na Svetosavskoj ulici. Kompleksni radovi koji podrazumevaju temeljnu rekonstrukciju. Nećemo sanirati samo kolovoznu konstrukciju, nego ćemo uraditi detaljnu rekonstrukciju vodovodne, fekalne kanalizacione mreže, atmosferske kanalizacije, uradićemo popločavanje trotoara površine 7.200 metara kvadratnih, a nakon toga ćemo izgraditi saobraćajne površine - reči su potpredsednice Vlade.