Slušaj vest

Ono što se sada rešava za nekoliko hiljada dinara, u julu često prerasta u hitnu intervenciju koja košta višestruko više. Za stanove i kuće važi isti redosled prioriteta - prvo uređaji, zatim stolarija i na kraju konstrukcija.

Klima uređaj - servis pre prvog uključivanja

Klima koja nije servisirana godinu ili dve ne samo da slabije hladi, već može da troši i do 30 odsto više električne energije. Problem nije samo u računu za struju, već i u opterećenju kompresora, što direktno skraćuje vek uređaja. Maj je praktično poslednji trenutak za redovan servis bez čekanja. U junu i julu termini se zakazuju unapred, često i po dve nedelje. Standardni servis podrazumeva čišćenje filtera, dezinfekciju i proveru rashladnog gasa, a cena u Beogradu se kreće između 3.000 i 6.000 dinara.

Roletne i žaluzine - mali kvar koji postaje problem u julu

Gume na roletnama najčešće pucaju tokom zime, ali se kvar primeti tek kada počne intenzivno korišćenje. Roletna koja zapinje ili ne drži položaj leti postaje svakodnevni problem, posebno na sunčanim stranama stana. Zamena gume je jednostavan i brz posao koji košta između 500 i 1.500 dinara po roletni. Ako se odloži, često dolazi do oštećenja mehanizma, što višestruko povećava trošak.

Prozori i terase – sitni radovi koji sprečavaju vlagu

Pukotine u silikonu oko prozora retko se primećuju dok ne dođu prve letnje oluje. Tada voda ulazi u zidove i stvara vlagu koja se kasnije teško sanira. Maj je idealan za brzo kitovanje, koje košta minimalno i rešava problem pre nego što nastane šteta. Istovremeno, šine kliznih vrata i prozora treba očistiti i podmazati. Ono što sada traje deset minuta, u sezoni postaje svakodnevna frustracija kada mehanizam počne da zapinje.

Kupatilo i WC – ventilacija kao skriveni problem

U letnjim mesecima kupatilo bez dobre ventilacije postaje idealno mesto za vlagu i buđ. Problem je što većina stanara to primeti tek kada se pojave prve fleke. Provera ventilacije traje nekoliko sekundi - dovoljan je list papira da pokaže da li postoji protok vazduha. Ako ga nema, uzrok je najčešće začepljen ventilacioni kanal ili neispravan ventilator. Oba problema se lakše rešavaju u maju nego usred leta.

Bojler – kamenac koji povećava račun za struju

Bojler sa naslagama kamenca radi pod većim opterećenjem, sporije zagreva vodu i troši više energije. U gradovima sa tvrdom vodom, kao što je Beograd, ovaj problem je posebno izražen. Čišćenje jednom godišnje ili na godinu i po dana smatra se standardom. Cena intervencije kreće se između dve i četiri hiljade dinara, dok odlaganje povećava rizik od kvara grejača, što je višestruko skuplje.

Balkon i terasa - mala pukotina, velika šteta

Nakon zime, na balkonima se često pojavljuju sitne pukotine koje na prvi pogled deluju bezazleno. Međutim, tokom letnjih kiša kroz njih prodire voda koja može da ošteti konstrukciju i izazove vlagu u stanu ispod. Pregled traje nekoliko minuta, a sanacija vidljivih oštećenja hidroizolacionim materijalom sprečava znatno veće troškove kasnije.

Frižider – detalj koji direktno utiče na potrošnju

Kondenzatorska rešetka na zadnjoj strani frižidera retko se čisti, a upravo ona utiče na efikasnost uređaja. Prašina sprečava pravilno hlađenje, zbog čega frižider radi duže i troši više struje. Čišćenje jednom godišnje, pre letnjih temperatura, produžava vek uređaja i smanjuje potrošnju u periodu kada je opterećenje najveće.

Maj je poslednja linija odbrane pre letnjih troškova