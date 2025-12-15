Slušaj vest

U Hrvatskoj je danas sve teže pronaći dobrog majstora. Nedostatak kvalifikovanih radnika oseća se na svakom koraku. Prezauzeti su, a na termin se često čeka nedeljama.

Uz to, cene su poslednjih nekoliko godina primetno porasle: sam dolazak se često skupo naplaćuje, satnica je visoka, a kvalitet posla ne prati uvek cenu. Pored toga, za „sitnice“ se mnogima ni ne isplati da dolaze na teren, a mnogim građanima su često potrebne upravo manje popravke. Zbog svega toga ljudi su sve češće primorani ili da sami improvizuju ili da traže pouzdanog "kućnog majstora“ za manje, ali neophodne poslove.

Kućni majstori sve traženiji

Jedan Hrvat je prepoznao tu prazninu na tržištu kada je reč o nedostatku upravo kućnih majstora. „Razmišljam da samostalno pokrenem posao kućnog majstora. Nudio bih popravke vezane za domaćinstvo (npr. zamena vodokotlića, WC-šolje, popravke i prepravke električnih instalacija, sklapanje nameštaja…) kao i neke manje građevinske poslove koje već mogu sam da obavim. Nemam formalno iskustvo, ali znam da radim ono što treba i povremeno takve poslove odradim poznanicima. Pre dvadesetak godina radio sam i razne pomoćne poslove (građevina, stolarija, bravarija). Trenutno vozim kamion, prešao sam pedesetu i to mi sve teže pada. Po struci sam RTV-mehaničar; nikada nisam radio u struci, ali razmišljam o prekvalifikaciji za električara. Međutim, ne mogu da procenim kolika je potražnja za takvim poslovima. Znam da hronično nedostaje majstora, posebno za sitnije poslove, ali se takvi poslovi ne mogu previše naplatiti pa ih je potrebno dosta uraditi da bi se na kraju meseca nešto zaradilo“, napisao je na Reditu.

Potražnja nadmašuje ponudu

U komentarima mu poručuju da sigurno neće pogrešiti ako krene u taj posao jer potražnja daleko nadmašuje ponudu i da ljudi gotovo i ne pitaju za cenu majstora tog profila. „Moj je utisak da na tržištu ima dosta prostora upravo za majstore za manje poslove – oni koji postoje su prebukirani, a firmama se po pravilu takvi zahvati ne isplate jer su fokusirane na veće poslove. Ja bih, za početak, na tvom mestu polepio i podelio flajere, obišao lokale i prodavnice u komšiluku, pitao da li im nešto treba uraditi i pokušao tako da radiš nekoliko nedelja. Posle vidiš matematiku i da li se isplati ili ne“, jedan je od prvih saveta.

Ljudi ni ne pitaju za cenu

Drugi Hrvat mu poručuje da je potreba velika, a da je izazov pronaći prve klijente i napraviti fer cenovnik. „Za pronalazak klijenata preporučujem Fejsbuk. Cenovnik, na primer: dolazak + jedna popravka, a dalje tarifa po popravci. Obavezno imaj zalihu gumica, slavina i sličnih sitnica kako ne bi gubio vreme po prodavnicama. Svakako probaj — sa ovim znanjem ćeš uvek naći posao. Usput, država daje podsticaje za otvaranje preduzetničkih radnji, od čega možeš, recimo, kupiti Caddy i alat.“ Javila se i jedna IT stručnjak koji već 25 godina radi u IT sektoru: „Iskreno mislim da je ‘hausmajstor’ skup veština sa kojim ne možeš da pogrešiš.“

"Hitne intervencije i sitni kućni poslovi. Reći ću ti samo da nećeš znati kud od posla i novca. Koliki je Zagreb, ljudima stalno curi slavina, ispada traka od roletne, treba promeniti sijalicu itd. I ja sam razmišljao o tome, ali treba vremena da se uhodaš, da imaš Caddy, alat i gomilu rezervnih delova. Treba krenuti pa se tokom godinu dana uhodati. Nisam se hteo upuštati jer može biti raznih situacija koje nisam spreman da rešim“, pišu ljudi u komentarima i gotovo svi naglašavaju – potreba je velika i može se dobro naplatiti.

„Svaki majstor koga smo ove godine zvali samo je dolazak naplatio 40 evra, a rad nijedan ispod 8 evra po satu. Naravno, nijedan nije dao račun, niti smo ga tražili. Ako ćeš raditi za manje, bićeš sigurno zatrpan poslom — naročito ako znaš osnove poput zamene grejača (bojler, veš-mašina, rerna itd.), zamene četkica na elektromotorima, održavanja kosilica i slično“, zaključuju u komentarima.