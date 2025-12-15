Naredni obračun cena nafte u Crnoj Gori, obaviće se 29. decembra.
Novčanik
Od ponoći jeftinije sve vrste goriva: Evo koliko će komšije plaćati po litru
Slušaj vest
Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo je cene goriva za naredne dve sedmice, po kojima će od ponoći pojeftiniti sve vrste goriva.
Evrodizel će pojeftiniti za sedam centi i koštaće 1,31 evra po litru, dok će lož ulje biti jeftinije za tri centa i koštati 1,24 evra po litru.
Litar eurosupera 98 pojeftiniće za tri centa i u naredne dve sedmice koštaće 1,44 evra, dok će litar eurosupera 95 pojeftiniti za dva centa i koštaće 1,41 evra.
Naredni obračun će se obaviti 29. decembra.
BiznisKurir/Vijesti.me
Reaguj
Komentariši