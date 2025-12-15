Slušaj vest

Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo je cene goriva za naredne dve sedmice, po kojima će od ponoći pojeftiniti sve vrste goriva.

Evrodizel će pojeftiniti za sedam centi i koštaće 1,31 evra po litru, dok će lož ulje biti jeftinije za tri centa i koštati 1,24 evra po litru.

Litar eurosupera 98 pojeftiniće za tri centa i u naredne dve sedmice koštaće 1,44 evra, dok će litar eurosupera 95 pojeftiniti za dva centa i koštaće 1,41 evra.