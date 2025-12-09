Slušaj vest

Situacija sa NIS - om sve je složenija, a veliki broj pravnih lica već prešao na novog snabdevača ili traži alternativu, istakle je ministrka rudarstva energetike Dubravka Đedović Handanović, posle sastanka predsednika Aleksandra Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje. Ona je istakla da građani ne treba da sumnjaju u to da će država učiniti sve da očuva stabilnost snabdevanja i energetsku stabilnost.

O ovoj temi govorili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije: Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije i Đorđe Ostojić, ekonomista.

Marko Matić Foto: Kurir Televizija

Dva scenarija za NIS

- Mi imamo dva scenarija: Prvi je da Rusi prodaju trećoj strani, ali vidimo da OFAC nije odgovorio. Drugi scenario je da Srbija preuzme NIS. Ja sam iznenađen zašto smo toliko tolerantni. Činjenica je da se Srbija ne ponaša kao ostale države, videli smo kako se Bugarska ponela oko Lukoila, takođe i Nemačka - ističe Matić i kaže:

- Moramo da zaštitimo naše nacionalne interese. Mi jesmo bili spremni da premostrimo taj period, mislim da bi trebalo ranije da se reaguje. Ako morate da progutate žabu, nemojte mnogo da je gledate. Bolje je ne doneti nikakvu odluku, negu doneti lošu. Ali, prošlo je gotovo 12 meseci od kad smo čuli da će se sankcije uvesti.

Ostojić kaže da se cena goriva kontroliše, a zalihe se troše:

- Privreda ne trpi neizvesnost i odlaganje odluke nepovoljno utiče na sve. Ako mi odlažemo, pitanje je šta će se dogoditi. Nisam siguran da možemo bez posledica da donesemo odluku. Gašenje refinerije i paljenje je dugotrajan proces, a do milion evra su troškovi na dan. To je posledica odlaganja i čekanja. Nad nama se lome veliki strani interesi..

Foto: Shutterstock, STR / AFP / Profimedia

Problem rafinerije i sekundarnih sankcija

Spominje se mogućnost uvođenja sekundarnih sankcija ukoliko Narodna banka Srbije nastavi da sarađuje sa NIS-om. Matić kaže da je OFAC do 13. febrara dao rok da se izvrši restrukturiranje, odnosno promena vlasništva u NIS-u. Taj rok ne znači ništa jer su sankcije stupile na snagu:

O tome šta sekundarne sankcije znače i kako bi se odrazile na građane Srbije pročitajte u našem odvojenom tekstu.

- Postavlja se pitanje šta će se dogoditi nakon tog roka. Da li će te sankcije biti cementirane? Mi moramo da obratimo pažnju na dva dela: NIS ima rafineriju i ima distributivnu mrežu. Mi imamo problem jer smo se oslanjali na rafineriju, celokupno tržište se oslanjalo na nju. Ali, nemaju ni sve države rafineriju. Najveći problem je kako ćemo da vršimo distribuciju. Imamo problem sa logistikom, sa skladištenjem - kaže Matić i dodaje:

- U 50 opština ne postoji druga benzinska pumpa, osim NIS-ove pumpe. Te pumpe neće moći da rade. Mi smo dobili obećanje od Sjedinjenih država da nećemo dobiti sekundarne sankcije do 15. decembra. Moraćemo da prekinemo platni promet sa NIS-om, od tog trenutka ni jenda pumpa neće moći da radi. Od tog trenutka, od 15. decembra će morati da se zaustvaki platni promet i rad sa NIS-om, 50 opština u Srbiji neće imati pumpu.

Đorđe Ostojić Foto: Kurir Televizija

Šta je najbolje rešenje

Iz dana u dan se razmatraju nove mogućnosti za rešenje energetske krize.. Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović je rekla da država radi na tome da se rezerve povećaju, ali i da je situacija u naftnom sektoru sve složenija. Rešenje je, po Ostojiću, da se NIS isključi iz svih privrednih tokova:

- NIS će postati kompanija oko koje postoji zid, koji niko ne može da preskoči. Niko od privrednih subjekata ne može da dozvoli sekundarne sankcije. Ako rešimo situaciju sa NIS-om, i ukoliko to bude nacionalizacija, to može čak i da postane dobar signal investitorima.

"Od 15. decembra bi 50 opština moglo da ostane bez goriva!" Matić otkrio mogući problem prekoračenog roka: Platni promet sa NIS-om će morati da se prekine Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs