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Ograde na plažama Zadarske županije uskoro odlaze u prošlost. Kada za dve godine istekne poslednjih pet koncesija dodeljenih po starim pravilima, u Zadarskoj županiji više neće biti nijedne ograđene plaže na koju građani ne mogu da dođu slobodno i besplatno, prenosi RTL Danas.

Odluku je, na osnovu novog Zakona o pomorskom dobru, donela Zadarska županija. Dve koncesije su već produžene, ali po novim pravilima, a skraćeno je i trajanje koncesija koje su se ranije dodeljivale na deset i više godina.

- Ove godine smo na sednici Županijske skupštine doneli već dve odluke o produženju koncesije, ali ovog puta na zahtev na pet godina, bez ograđivanja, bez naplate ulaza, a uz desetostruko veći prihod za Županiju, odnosno državu - rekao je zadarski župan Josip Bilaver.

Nova pravila za koncesionare

Prema novim pravilima, koncesionari će plaćati koncesionu naknadu za celu plažu, a ne samo za deo koji koriste za iznajmljivanje ležaljki ili ugostiteljsku delatnost.

Umesto lokalne samouprave, oni će preuzeti brigu o čistoći, održavanju, bezbednosti i redu na plaži. Ležaljke će moći da postave na najviše 60 odsto površine plaže, dok ostatak mora ostati slobodan i besplatan za sve posetioce.

- Ako neko na takvoj plaži ne želi da koristi tuđu ležaljku, bez problema može da dođe sa svojom ležaljkom ili peškirom i koristi plažu. Mislim da je ovaj zakon jedan od najboljih primera koje imamo u celoj Evropi. Svi koji misle drugačije neka odu u Italiju ili Grčku i vide kako su tamo uređene plaže - poručio je Bilaver.

Građani zadovoljni

Promena je naišla na odobravanje i kod meštana i kod turista.

- To je dobro. Koliko ja znam, pomorsko dobro treba da bude dostupno svim ljudima - rekao je Ivan Tarić iz Zadra.

Belmin Osmanbegović iz Bosne i Hercegovine, koji Zadar posećuje iz godine u godinu, dodao je:

- Lepa vest i lep gest, ne samo za stanovnike Zadra već i za nas koji ovde dolazimo i boravimo. Ljudima je, što se kaže, preko glave raznih dodatnih naknada.

Ni domaći gosti ne kriju zadovoljstvo.

- Važno je da turisti mogu, a posebno domaći ljudi, da koriste celu plažu, a ne samo onaj mali deo koji ostane nakon postavljanja ležaljki - rekla je Vlasta iz Zagreba.