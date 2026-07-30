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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je, zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla nivoe karakteristične za zimski period i apelovala na građane da energiju koriste racionalno i štede kad god je to moguće.

"Očekujemo da se potrošnja električne energije poveća već od sledeće nedelje na 100 do 105 gigavat-sati dnevno. U zimskom periodu je to na dnevnom nivou između 110 i 115 gigavat-sati kad je najveći konzum i kad su najniže temperature. To nam govori da se potrošnja izjednačila leti i zimi i to nije slučaj samo ove godine, tako je bilo i prethodnih godina. Zbog toga apelujem na sve građane da se racionalno ponašaju, da racionalno koriste električnu energiju, da se ne rasipaju, jer sve to treba da se proizvede i dopremi, a na sve to utiču prirodni uslovi", rekla je Đedović Handanović za Tanjug.

Objašnjava da trenutni prirodni uslovi ne dozvoljavaju dovoljan dotok zbog čega hidroelektrane rade smanjenim kapacitetima.

Kaže da identične izazove imaju i zemlje u okruženju što stvara dodatni pritisak na energetski sektor čitavog region.

"Dotoci na Drini su znatno ispod proseka, imamo određenih izazova i sa hlađenjem termoelektrane u Kostolcu. Sve to nas tera na veliki oprez, pre svega zbog situacije sa vodostajima, ali i zbog proizvodnje električne energije", rekla je ministarka.

Ona ističe da je uprkos velikoj potrošnji, sistem siguran i stabilan.

"U ovom trenutku nema rizika od preopterećenja mreže. Postoji regionalni izazov jer se Mađarska, Rumunija i Bugarska suočavaju sa izazovima u njihovom energetskom sektoru, zbog hlađenja nuklearnih elektrana i zbog toga smo na oprezu, kao i Elektromreža Srbije", kaže Đedović Handanović.

Republički štab za vanredne situacije održao je ranije danas sednicu na kojoj je razmatrao aktuelnu meteorološku i hidrološku situaciju u Srbiji, imajući u vidu najavljeni dugotrajni toplotni talas, izrazito visok rizik od požara na otvorenom prostoru i vodostaj na Dunavu i drugim vodotocima koji su na istorijskom minimumu.