Slušaj vest

Nemačka privreda godinama se bori sa slabim rastom i stagnacijom, a industriju dodatno opterećuju američke carine, konkurencija iz Kine i otpuštanja radnika.

U potrazi za merama koje bi podstakle potrošnju, ponovo je otvoreno pitanje da li bi prodavnice nedeljom trebalo da ostanu zatvorene, piše slovenački Dnevnik.

Nedeljni odmor u Nemačkoj ustavno je zaštićen još od 1919. godine. Izuzetke određuju savezne pokrajine, pa su nedeljom uglavnom otvorene samo benzinske pumpe, pekare i prodavnice na železničkim stanicama i aerodromima.

Ustupci pekarima

Nemačka vlada od 2027. godine planira tek manje ustupke za pekare i knjižare, ali Nemačko trgovinsko udruženje (HDE) smatra da to nije dovoljno. Ističu da je raspoloženje potrošača loše i postavljaju pitanje da li je zaista pravi trenutak da se zabrani rad onima koji žele da rade.

Zagovornici promena ukazuju i na apsurde postojećih pravila: u Berlinu nedeljom u istoj prodavnici možete da kupite krastavac, ali ne i krompir ili konzervirani pasulj.

Vlasnik jednog berlinskog minimarketa nedavno je kažnjen sa 2.500 evra zbog prodaje trajnih prehrambenih proizvoda nedeljom, iako tvrdi da bez nedeljnog prometa, koji čini 40 odsto njegovih nedeljnih prihoda, ne može da opstane.

Kakva je situacija u Sloveniji?

Rasprava u Nemačkoj podstakla je i razgovore u susednoj Sloveniji o tome da li bi i ta zemlja mogla da sledi isti primer i ponovo dozvoli rad prodavnica nedeljom. Trenutna zabrana na snazi je od 2020. godine, a zasniva se i na referendumskoj volji građana iz 2003. godine. Izuzeci su manje prodavnice na benzinskim pumpama, železničkim stanicama, aerodromima i u bolnicama, kao i prodajni objekti do 200 kvadratnih metara u kojima radi isključivo vlasnik.

Iz slovenačkog Ministarstva privrede potvrđuju da su zanatske i trgovinske komore u više navrata tražile veću fleksibilnost i veću ulogu opština u određivanju radnog vremena. S druge strane, vodeći trgovinski lanci poput Merkatora i Spara navode da će eventualne stavove usklađivati u okviru Trgovinske komore.

Ustavni sud Slovenije već je presudio da je zabrana rada nedeljom srazmerna, jer štiti porodicu, decu i nedeljni odmor zaposlenih. U Ministarstvu ističu da trenutno ne postoji politička volja za izmenu zakona.

"S obzirom na navedeno, trenutno ne planiramo promene postojećeg zakonskog rešenja", poručuju iz Ministarstva.

Sindikat izričito protiv: "Nema pregovora ni kompromisa"

Sindikat radnika u trgovini Slovenije oštro se protivi bilo kakvom vraćanju na staro.

"Naš stav je jasan i nije se promenio. O ponovnom uvođenju redovnog rada nedeljom nismo spremni da pregovaramo niti da pristajemo na kompromise", poručuju iz sindikata. Ističu da su se kupci već prilagodili i da imaju više nego dovoljno vremena za kupovinu od ponedeljka do subote.

Sindikat odbacuje i argumente o dodatnoj zaradi zaposlenih, navodeći da njihove ankete pokazuju kako radnici daju prednost slobodnom vremenu u odnosu na dodatke na platu.

Osim toga, upozoravaju na hroničan nedostatak radne snage, zbog kojeg se radna nedelja već sada često produžava do maksimalnih 56 sati, pa bi rad nedeljom doveo samo do dodatnog iscrpljivanja zaposlenih. Umesto otvaranja prodavnica nedeljom, u sindikatu navode da među radnicima sve više jačaju zahtevi za kraćim radnim vremenom subotom, zaključuje Dnevnik.si.