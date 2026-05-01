U ukupnom nedeljnom prometu najviše je učestvovala pšenica. Na tržištu kukuruza ponuda je bila stabilna, dok je interesovanje kupaca bilo slabije i ograničeno uglavnom na kukuruz bez analize na aflatoksin. Ovom kulturom se trgovalo po ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a (24,20 din/kg sa PDV-om), što predstavlja i prosečnu ponderisanu cenu. U poređenju sa prethodnom nedeljom, zabeležen je pad od 1,35 odsto.

Pšenica namenjena stočnoj ishrani

Kod pšenice je potražnja bila usmerena na zrna sa 11-11,5 odsto proteina, kao i na pšenicu namenjenu stočnoj ishrani. Međutim, količine takvog kvaliteta bile su ograničene i nisu pratile potrebe kupaca. Trgovanje je realizovano po ceni od 20,70 din/kg bez PDV-a (22,77 din/kg sa PDV-om), uz nedeljni pad od 2,36 odsto.

Tržište soje bilo je relativno mirno, bez značajnijih aktivnosti učesnika. Soja je trgovana u rasponu od 52,70 do 52,80 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta, dok je prosečna cena iznosila 52,72 din/kg bez PDV-a (57,99 din/kg sa PDV-om), što predstavlja blagi rast od 0,42 odsto. Pred kraj nedelje pojavila se tražnja na nešto višem cenovnom nivou, ali do novih transakcija nije došlo zbog izostanka ponude.

Slabo interesovanje

Na tržištu ječma interesovanje je bilo slabo i ograničeno na manje količine, dok je širok cenovni raspon između ponude i potražnje dodatno otežao dogovor, pa trgovine nisu realizovane.

Repin rezanac u obliku briketa prometovan je po ceni od 27,00 din/kg (230 EUR/t) bez PDV-a.

Kod mineralnih đubriva tokom nedelje primećen je blagi pad ponuđenih cena, ali zbog slabe tražnje nije bilo zaključenih poslova.