Cena pšenice zabeležila je negativan cenovni trend. Cene kukuruza i ječma rasle su u prvim radnim danima nedelje, da bi usled povlačenja kupaca došlo do izostanka trgovanja, uz utisak da bi naredna trgovanja bila na nižem cenovnom nivou.

Tržište kukuruza karakterisala je povećana ponuda i viši cenovni nivo u odnosu na prethodnu nedelju. Usled slabe tražnje, kukuruz je u ukupnom nedeljnom prometu imao udeo od svega 16%. Kupoprodajni ugovori zaključeni su na cenovnom nivou od 25,00 do 25,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena kukuruza iznosila je 25,12 din/kg bez PDV-a (27,63 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 3,10%.

Prva polovina nedelje na tržištu pšenice protekla je bez većeg angažovanja berzanskih učesnika. Pred kraj nedelje došlo je do kratkotrajnog povećanja tražnje. Berzanski ugovori za pšenicu zaključeni su u cenovnom rasponu od 20,30 do 20,60 din/kg bez PDV-a. Ponder cena pšenice iznosila je 20,45 din/kg bez PDV-a (22,49 din/kg sa PDV-om). U odnosu na poslednji upoređujući podatak, cena pšenice niža je za 2,15%. Tražnje je bilo i za pšenicom za stočnu ishranu, ali usled izostanka ponude nije došlo do trgovanja.