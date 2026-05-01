Slušaj vest

Vučić je u obraćanju građanima, gde prisustvuje otvaranju trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje, rekao da su u Pančevo već dovedene dve velike fabrike, CTF i Brose.

"Hvala vam na veličanstvenom dočeku! Kao što znate, mi smo već doveli dve velike fabrike u Pančevo i verujem da će ih u budućnosti biti još", rekao je Vučić.

Kako je naveo predsednik, ostaje još da se uradi deo posla na rekonstrukciji gimnazije, vodovodnu mrežu u Vojlovici, vodovod Banatsko novo selo-Kačarevo, ali i da se uradi još mnogo puteva po okolnim mestima.

''Da dodatno podignemo Pančevo, ali ne samo Pančevo, već i sve okolne opštine, od Opova, Alibunara, Kovina i sve druge opštine Južnobanatskog okruga. Moraćemo još mnogo da radimo i u Beloj Crkvi, Vršcu, Plandištu i verujem da ćemo imati snage svi zajedno da to učinimo'', rekao je Vučić u obraćanju građanima.