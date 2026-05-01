Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je rešenje kojim se utvrđuju novi nominalni iznosi novčane socijalne pomoći
Menja se iznos socijalne pomoći za april: Evo koliko će ubuduće iznositi i ko na nju ima pravo
Polazeći od osnovice za obračun, koja je usklađena sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, od 1. aprila 2026. godine ona iznosi 12.536 dinara.
Prema donetom rešenju objavljenom u Službenom glasniku, iznos novčane socijalne pomoći utvrđuje se na sledeći način:
- za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici, u visini jedne od osnovice ili 12.536 dinara;
- za svaku narednu odraslu osobu u porodici u visini 0,5 od osnovice ili 6.268 dinara;
- za dete do 18 godina u visini 0,3 od osnovice ili 3.761 dinara.
Ovi iznosi socijalne pomoći primenjuju se od isplate za april 2026. godine.
