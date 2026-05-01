Polazeći od osnovice za obračun, koja je usklađena sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, od 1. aprila 2026. godine ona iznosi 12.536 dinara.

Prema donetom rešenju objavljenom u Službenom glasniku, iznos novčane socijalne pomoći utvrđuje se na sledeći način:

  • za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici, u visini jedne od osnovice ili 12.536 dinara;
  • za svaku narednu odraslu osobu u porodici u visini 0,5 od osnovice ili 6.268 dinara;
  • za dete do 18 godina u visini 0,3 od osnovice ili 3.761 dinara.

Ovi iznosi socijalne pomoći primenjuju se od isplate za april 2026. godine.

Kurir Biznis/Biznis.rs

111598-221019.00-20-20-13.still002.jpg