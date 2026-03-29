Penzije u Nemačkoj nisu na zavidnom nivou

Decenijama unazad srpski penzioneri često su govori:"Eh, da mi je nemačka penzija". Međutim, nemačke penzije više nisu ni blizu onoga što su nekad bile. Ključno je koliko novca zaista ostaje nakon svih izdataka, a najnoviji podaci nemačkog penzionog sistema pokazuju da situacija nije naročito ohrabrujuća.

Prema dostupnim informacijama, prosečna bruto penzija u Nemačkoj nakon najmanje 35 godina staža iznosi oko 1.550 evra mesečno. Neto iznos koji penzioneri zapravo dobijaju sličan je, oko 1.543 evra, što znači da razlika između bruto i neto nije velika. Ipak, za mnoge taj iznos nije dovoljan za bezbrižan život.

Dodatni problem su velike razlike među penzionerima, koje zavise od regiona, pola i radnog staža. Te razlike dodatno komplikuju sliku celog sistema.

Posebno su izražene razlike između muškaraca i žena. U pojedinim pokrajinama, poput Severne Rajne-Vestfalije, muškarci primaju u proseku oko 1.845 evra, dok žene dobijaju znatno manje tek 1.322 evra. Slična situacija je i u Sarlandu, gde muškarci imaju oko 1.840 evra, a žene oko 1.311 evra. Razlog se uglavnom nalazi u prošlosti, kada su bolje plaćeni poslovi bili dostupniji muškarcima.

U istočnoj Nemačkoj te razlike su manje izražene. Tamo su žene češće radile puno radno vreme, pa su i njihove penzije bliže muškim. Na primer, u istočnom Berlinu žene primaju u proseku oko 1.501 evro, dok muškarci dobijaju oko 1.699 evra.

Penzija od oko 1.800 evra smatra se natprosečnom, ali se i dalje ne može nazvati visokim standardom. Teoretski maksimum penzije u Nemačkoj iznosi oko 3.400 evra, ali do tog iznosa dolazi vrlo mali broj ljudi, jer je za to potrebno decenijama imati najviše moguće prihode.

Podaci pokazuju i zabrinjavajući trend rasta siromaštva u starosti. Gotovo trećina ljudi koji su radili 40 godina prima manje od 1.100 evra penzije, što mnoge dovodi u situaciju da zavise od socijalne pomoći. Humanitarne organizacije upozoravaju da se broj starijih osoba koje traže pomoć stalno povećava, dok inflacija dodatno smanjuje realnu vrednost penzija.

Zbog svega toga sve je jači pritisak na vlasti da sprovedu reforme penzionog sistema. Postojeći model, u kojem zaposleni finansiraju penzije sadašnjih penzionera, sve teže funkcioniše zbog starenja stanovništva i sve manjeg broja radno aktivnih ljudi.

Sve češće se naglašava i potreba za ličnom odgovornošću i dodatnom štednjom za starost, jer se oslanjanje isključivo na državnu penziju sve više smatra rizičnim. Oni koji ne obezbede dodatne izvore prihoda mogli bi se u budućnosti suočiti sa ozbiljnim finansijskim problemima.