Tržište nekretnina u Srbiji tokom godine ne funkcioniše ravnomerno. Postoje periodi kada je ponuda bogatija, pregovori jednostavniji, a prodavci spremniji da snize cenu, ali i oni kada velika konkurencija među kupcima podiže cene, a oglasi nestaju pre nego što uopšte stignete da organizujete razgledanje. Razumevanje ove dinamike nije samo korisno, direktno utiče i na cenu koju ćete platiti i na vreme koje ćete potrošiti na kupovinu.

Proleće - sezona pojačane tražnje

Mart, april i maj tradicionalno beleže najveću potražnju na tržištu nekretnina u Srbiji. Tržište se tada aktivira, broj oglasa raste, a agencije imaju više upita nego u ostatku godine. U tom periodu dolaze i kupci iz inostranstva, porodice koje žele da se usele pre leta ubrzavaju odluke, a keš kupci počinju intenzivno da traže odgovarajuću nekretninu.

Za kupce to znači pojačanu konkurenciju. Prodavac koji dobija više ponuda nema motiv da spušta cenu. Oni koji uđu u potragu bez jasno definisanih kriterijuma i unapred obezbeđenog finansiranja često ili ne pronađu ništa ili plate više nego što su planirali.

Jesen - fokus na realizaciji kupovine

Septembar, oktobar i novembar donose novi talas aktivnosti, ali sa drugačijom dinamikom. Nakon letnjih odmora, kupci se vraćaju odlučniji i svesni da imaju ograničeno vreme do kraja godine za završetak kupovine. I dalje postoji velika potražnja, ali je profil kupaca ozbiljniji, manje razgledanja, više konkretnih odluka.

U ovom periodu posebno je aktivno i tržište iznajmljivanja, delom zbog studenata i sezonskih migracija. Taj trend utiče i na kupovinu, naročito manjih stanova i garsonjera koje investitori kupuju radi izdavanja.

Januar i jul - najbolji prostor za pregovore

Najmirniji meseci na tržištu su januar i jul. Januar donosi praznike i manju aktivnost, dok je jul obeležen godišnjim odmorima, kada su i kupci i prodavci manje fokusirani na transakcije.

Za kupce koji su spremni i imaju zatvorenu finansijsku konstrukciju, ovo su periodi sa najvećim potencijalom za pregovore. Prodavci čiji stanovi nisu prodati tokom prethodnih meseci često su spremniji na ustupke, što iskusni kupci znaju da iskoriste.

Šta pokazuju zvanični podaci

Podaci Republičkog geodetskog zavoda potvrđuju sezonske trendove, ali i ukazuju na kontinuiran rast tržišta. U trećem kvartalu 2024. godine realizovano je 11.473 kupoprodajnih ugovora za stanove, što je povećanje od 16,8% u odnosu na isti period prethodne godine, uz ukupnu vrednost od 1,01 milijardu evra. Ukupna vrednost tržišta nepokretnosti u Srbiji u 2025. dostigla je 8,1 milijardu evra, što predstavlja rast od 8,6% u odnosu na godinu ranije.

Prosečna cena stanova u 2025. godini iznosila je 89.977 evra, odnosno 1.719 evra po kvadratu, što je takođe rast od 8,6% na godišnjem nivou. U takvim okolnostima, čekanje "idealnog trenutka" može imati svoju cenu, jer tržište u rastu često poskupljuje brže nego što se može uštedeti pravilnim tajmingom.

Sezonski obrasci mogu pomoći u orijentaciji, ali nisu presudni. Kupac koji uđe u najaktivniji deo godine bez jasnog budžeta i plana može proći lošije od onog koji kupuje u mirnijem periodu, ali je dobro pripremljen. Potraga za nekretninom počinje mnogo pre prvog oglasa, i tu pripremu ne može zameniti nijedan kalendarski trenutak.