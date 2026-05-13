Obnavlja se kuća čuvene srpske naučnice: Od oronule zgrade do futurističkog muzeja - ulaganje 7,5 miliona
Savremeno multimedijalno muzejsko rešenje staviće tačku na obnovu nekadašnjeg doma porodice Marić u ovom sremskom gradu.
Opština Ruma raspisala je u petak sedam i po miliona dinara vrednu javnu nabavku čiji je predmet opremanje kuće Mileve Marić Ajnštajn opremom za savremenu muzejsku prezentaciju, u okviru obeležavanja 150 godina od rođenja ove znamenite srpske naučnice.
Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije kroz program "Gradovi u fokusu“, a kuća u Železničkoj ulici broj 38 , nakon obnove postaće memorijalni prostor posvećen Milevi Marić Ajnštajn (1875‒1948).
Porodica Marić živela je u ovoj kući od 1878. do 1892. godine. U njoj su rođeni Milevina sestra Zorka i brat Miloš. Objekat je u septembru 2023. godine prešao iz privatnog u vlasništvo Opštine Ruma.
Zbog izuzetno lošeg stanja i višedecenijskog urušavanja, stara kuća je morala biti srušena u maju 2024. godine. Na njenom mestu izgrađen je potpuno novi objekat identičnih gabarita, a izgradnja same strukture i spoljašnjeg dela nove kuće privedena je kraju u decembru iste godine.
Nova kuća u Železničkoj 38 u potpunosti simulira gabarite i formu tradicionalne vojvođanske prizemne kuće. Čeona ulična fasada vraćena je u autentični stil s kraja 19. veka, sa klasičnim uskim prozorima i dekorativnim vencima.
Modernost naspram tradicije
Dok je ulična strana tradicionalna, zadnji i bočni delovi objekta integrisali su moderne arhitektonske elemente, uključujući staklene portale koji propuštaju veliku količinu prirodnog svetla. Objekat je pritom proširen tako što je dobio dodatni sprat, odnosno potkrovlje.
Prema ranijim najavama, unutar objekta naći će se Memorijalna soba posvećena porodici Marić, sa posebnim osvrtom na rad naučnice Mileve i njenog brata Miloša Marića, kao i galerijski prostor, sala za predavanja, projekcije, promocije i depo.
Mileva Marić: Život i delo kroz tehnologiju
Kako je precizirano u tenderskoj dokumentaciji, za potrebe stalne multimedijalne postavke posvećene Milevi Marić u cilju opremanja njene kuće u Rumi, planirana je izrada savremenog multimedijalnog rešenja koje će doprineti atraktivnosti, interaktivnosti i edukativnoj vrednosti muzejske izložbe.
- Cilj postavke je da se posetiocima omogući jedinstveno iskustvo kroz inovativne digitalne prikaze koji objedinuju biografske podatke, naučno nasleđe i istorijski kontekst života Mileve Marić, stvarajući angažovan, informativan i emotivan doživljaj - navodi se.
Predloženo rešenje podrazumeva korišćenje tablet uređaja, interaktivnih multimedijalnih displeja i platforme “Make It Alive”, koja omogućava prikaz narativa kroz tekst, video i slike, uz mogućnost izbora više jezika.
Posetioci će imati priliku da samostalno istražuju život i rad Mileve Marić, da otkrivaju arhivske materijale, digitalno oživljene fotografije i multimedijalne prikaze koji povezuju umetnost, nauku i tehnologiju.
Projekat obuhvata razvoj specijalizovane aplikacije za prikaz multimedijalnog sadržaja, implementaciju QR sistema za pristup dodatnim informacijama, integraciju funkcionalnosti tekst-u-govor (TTS) i postavljanje fiksnih multimedijalnih pozicija sa predefinisanim narativom.
- Time se obezbeđuje intuitivno i interaktivno iskustvo koje posetiocima omogućava dublje razumevanje Milevinog doprinosa nauci i kulturi - navodi se u tenderskoj dokumentaciji.
Virtuelni kustos
U muzejskom prostoru naći će se i Virtuelni kustos - napredna funkcionalnost zasnovana na glasovnoj interakciji, koja omogućava dijalog između posetioca i muzeja. Posetioci mogu postavljati pitanja o delima i dobijati personalizovane odgovore u realnom vremenu.
Rok za podnošenje ponuda je 18. maj 2026. godine, a više informacija možete pronaći na Portalu javnih nabavki.
Biznis Kurir/Gradnja.rs