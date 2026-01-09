Slušaj vest

Nova infrastrukturna tačka postavljena je ispred Narodnog doma "Mihajlo I. Pupin", zadužbine koju je jedan od najznačajnijih srpskih naučnika osnovao kako bi služila znanju, kulturi i zajednici.

Puštanje punjača u rad obeleženo je simboličnim činom, punjenjem električnog automobila marke Tesla, u gestu koji povezuje

dva velikana, skoro sto godina nakon što su se Mihajlo Pupin i Nikola Tesla poslednji put lično sreli. Taj trenutak je, gotovo nenametljivo, povezao imena dvojice ljudi koji su svojim idejama promenili tok svetske nauke. Mihajlo Pupin i Nikola Tesla, danas se u Idvoru "susreću" kroz tehnologiju koja najavljuje budućnost.

"Za nas je ovo mnogo više od postavljanja punjača"

Punjač PupinEnergy Skycharge 500 Lite postavljen kao poklon brenda PupinEnergy lokalnoj zajednici, sa ciljem da se Idvor uključi u mrežu savremene infrastrukture za električna vozila. Inicijativa je usmerena ka unapređenju dostupnosti novih tehnologija, ali i ka podsećanju na značaj naučnog nasleđa koje ovo mesto nosi.

"Za nas je ovo mnogo više od postavljanja punjača. Želeli smo da Pupinovo ime i delo u njegovom rodnom mestu povežemo sa tehnologijama budućnosti i da ostavimo nešto trajno i korisno za zajednicu", poručuju iz kompanije i dodaju da je ideja ovog gesta da se meštanima Idvora, a posebno mladima, omogući pristup savremenoj infrastrukturi i upozna ih sa tehnologijama koje su već deo svakodnevnog života širom sveta.

Postavljanje prvog punjača za električna vozila u ovom banatskom selu predstavlja iskorak ka savremenoj mobilnosti, ali i podsećanje na činjenicu da su upravo iz ovakvih sredina potekli umovi koji su razmišljali decenijama ispred svog vremena.

Idvor, mesto snažnog istorijskog i naučnog nasleđa, dobija infrastrukturu kakva se očekuje u 21. veku. Ujedno, prostor ispred Narodnog doma dobija novu funkciju, spajajući prošlost i savremene potrebe.