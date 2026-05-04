Ukoliko danas raspolažete budžetom od 150.000 evra i želite nekretninu na obali mora, na crnogorskom primorju možete priuštiti prostran i komforan stan. Sa istom sumom novca u Splitu jedva je moguće kupiti garsonjeru, dok u slovenačkom Portorožu taj iznos nije dovoljan ni za ulazak na tržište nekretnina.

Ideja o posedovanju nekretnine na Jadranu mnogima deluje privlačno, ali realnost tržišta pokazuje velike razlike u cenama. Kvadrat uz more, u zavisnosti od države, kreće se od oko 1.500 do više od 9.000 evra.

Crna Gora

Za one koji traže pristupačniju opciju na Jadranu, Crna Gora se nameće kao prvi izbor. U Baru se stanovi u starijoj gradnji mogu pronaći već od oko 1.450 evra po kvadratu, što je među najnižim cenama u regionu. Novogradnja u centru grada počinje od oko 2.200 evra po kvadratu. U Budvi se manji apartmani mogu naći od približno 1.650 evra po kvadratu, ali je prosečna cena znatno viša. Kotor beleži prosečnu cenu od 3.876 evra, dok luksuzni projekti dostižu i preko 8.000 evra po kvadratu. Tako se u okviru jedne zemlje mogu naći i najpovoljnije i najskuplje lokacije u regionu.

Crna Gora je liberalizovala tržište nekretnina za strane kupce, što je direktno uticalo na rast cena. Nakon perioda intenzivnog poskupljenja, prosečna cena novogradnje na primorju iznosi oko 2.570 evra po kvadratu. Kupovina za građane Srbije je relativno jednostavna, a dodatnu prednost predstavljaju geografska i kulturna bliskost. Za investitore, Bar i Herceg Novi, van luksuznog segmenta, i dalje nude opcije ispod 2.500 evra po kvadratu.

Hrvatska

Hrvatska prednjači među tržištima bivše Jugoslavije, kako po obimu tako i po cenama. Prema podacima portala Nekretnine.hr, prosečna tražena cena stanova u martu 2026. godine iznosi 3.844 evra po kvadratu, što predstavlja istorijski maksimum i rast od 7,6 odsto na godišnjem nivou. Dalmacija je najskuplja regija sa prosekom od 4.052 evra, dok je u centru Splita cena oko 5.541 evro po kvadratu, a u Dubrovniku oko 5.064 evra. U Istri, Rovinj dostiže 4.756 evra, dok je regionalni prosek oko 3.744 evra.

Ponuda nekretnina prostire se duž cele obale, od Istre do dubrovačkog primorja. Za kupce iz Srbije važno je napomenuti da je Hrvatska deo evrozone i Šengena, što znači transparentan proces kupovine i visok nivo pravne sigurnosti. Iako su cene visoke, tržište je likvidno. Oni koji kupuju nekretninu za izdavanje mogu računati na razvijenu turističku infrastrukturu u Dalmaciji i Istri, kao i na dugu sezonu koja omogućava dobar povrat ulaganja.

Slovenija

Slovenija raspolaže sa svega 47 kilometara obale, ali su cene na tom prostoru među najvišima u regionu. U Kopru se novogradnja oglašava od oko 4.000 evra po kvadratu, što je praktično početna cena na slovenačkom primorju. U Portorožu cene renoviranih stanova sa pogledom na more kreću se od oko 5.800 evra i prelaze 9.000 evra po kvadratu. Prosečna cena na primorju iznosi oko 4.320 evra, uz stabilan rast iz godine u godinu.

Značajan uticaj na tržište imala je nova infrastruktura. Otvaranje magistrale Stolac-Neum poboljšalo je povezanost, dok je izgradnja Pelješkog mosta rasteretila saobraćaj. Time su smanjene ranije gužve i dodatno podstaknut turistički razvoj. Zbog ograničenog prostora za gradnju na kratkoj obali, ponuda ostaje mala, što dugoročno održava visoke cene nekretnina uz more.