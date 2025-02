Oni koji razmišljaju i planiraju da kupe stan, računaju koliko će im za to biti potrebno novca i da li će uspeti da "zatvore" finansijsku konstrukciju. I dok poslednji podaci pokazuju da su keš kupci u apsolutnoj većini kada je reč o kupovini stanova, pojedini bi da uzmu zajam od banke. Neki kupuju nekretnine kao investiciju, drugi se raduju i čekaju pad kamatnih stopa kako bi uzeli stambeni kredit po što povoljnijim uslovima. I jedni i drugi se verovatno pitaju kada je pravo vreme za kupovinu stana i šta pokazuju analize?

To je, doduše, prvi pik, a prema rečima upućenih, drugi pik beleži se na jesen.

"Ti pikovi se kreću oko proleća, odnosno, recimo, period mart, april, maj i nakon toga ponovo pik se pojavljuje od septembra do novembra. Tako da su to neki meseci gde je najveća tražnja na tržištu", rekao je Mitić.

On napominje da iz ugla vlasnika, ne može baš svaki vlasnik da bira kada će da objavi prodaju nekretnine i da to zavisi od njegovih ličnih potreba, ali da su prolećni meseci - mart, april i maj, kao i jesenji septembar, oktobar i novembar, definitivno periodi godine kada tražnja dostiže svoje pikove.

"Pričamo o januaru kada su praznici i neradni dani, i o julu, kada je sezona godišnjih odmora. U tom periodu ljudima nije u fokusu kupovina nepokretnosti. Naravno, kada neko ima potrebu da kupi ili da proda stan, on je aktivan tokom cele godine“, rekao je Mitić.

"Najtraženiji stan na tržištu je jednosoban do nekih 45 kvadrata. Ako bismo mogli da izdvojimo jedan stan koji je najtraženiji, to je u modernoj novogradnji oko 43 kvadrata sa jednom spavaćom sobom. Taj stan je povoljan i za rentiranje i generalno je najlikvidniji, a s druge strane u proseku košta do nekih 120.000 evra. Većina kupaca može da izdvoji taj novac uz učešće od 20.000 evra za stambeni kredit", rekao je Mitić.