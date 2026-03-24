Slušaj vest

Grad Drniš uveo je novi oblik socijalne pomoći — jednokratnu naknadu od 200 evra za korisnike kojima je priznato pravo na status roditelja negovatelja i negovatelja.

Naknada se može dobiti jednom godišnje, a da bi ostvarili pravo na nju, korisnici treba da podnesu zahtev gradskom Upravnom odeljenju za privredu, finansije i društvene delatnosti.

Ova naknada je jedan od šest oblika pomoći u okviru Socijalnog programa Drniša za ovu godinu, za koji je Grad, čiji budžet iznosi 22,6 miliona evra, izdvojio 50.000 evra.

Od tog iznosa najviše, 35.000 evra, obezbeđeno je za naknade za opremu novorođenog deteta, dok je po 5.000 evra izdvojeno za naknadu troškova stanovanja i za naknadu korisnicima sa priznatim pravom na status roditelja negovatelja i negovatelja. To ukazuje da Grad računa da bi ovu naknadu moglo da zatraži dvadesetak korisnika.