Beograd, 12. maj 2026 – Kompanija Mondelēz International, jedna od vodećih svetskih kompanija u industriji grickalica i slatkiša, predstavila je svoje rezultate, trenutne kampanje koje realizuju svetski poznati brendovi, aktuelnosti na tržištu, ključne trendove u industriji kao i strateške prioritete za Adria regiju.

Na globalnom nivou, Mondelēz International je u 2025. godini ostvario neto prihod od oko 38,5 milijardi dolara, što predstavlja rast od 5,8%, dok je u prvom kvartalu 2026. zabeležen neto prihod od oko 10 milijardi dolara, odnosno rast od 8,2%. U Adria regiji, kompanija je u 2025. ostvarila rast od 5,4%, dok je u prvom kvartalu 2026. rast iznosio 3,3%. Predstavljajući aktuelne trendove u industriji, kompanija je istakla da užina sve više prevazilazi svakodnevnu naviku i postaje globalni trend zasnovan na svesnijem i odgovornijem uživanju. Prema poslednjem „State of Snacking“ izveštaju, 96% potrošača na globalnom nivou kaže da primenjuje koncept svesnog konzumiranja užine, dok 79% njih navodi da užina ima veći značaj kada je konzumiraju na taj način. Istovremeno, 69% potrošača traži užinu kontrolisane veličine porcije.

Uprkos dinamičnom i nestabilnom tržišnom okruženju, visokim cenama pojedinih sirovina, energije, transporta i ambalaže, Mondelēz International nastavlja da fokus usmerava na potrošače, pristupačnost proizvoda, održiv rast, inovacije, unapređenje odnosa sa kupcima i distributerima, kao i osnaživanje zaposlenih i doprinos lokalnim zajednicama. Kompanija je predstavila i najnoviji „Snacking Made Right“ izveštaj, koji pokazuje napredak u oblasti održivosti. Gotovo 100% kakaoa koji kompanija koristi za svoje čokolade nabavlja se kroz „Cocoa Life“ program održivog uzgoja kakaoa, dok se sva pšenica za biskvite u Evropi uzgaja u okviru „Harmony Wheat“ programa. U 2025. godini ostvaren je i 21% smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte u celokupnom lancu vrednosti, dok je oko 96% ambalaže dizajnirano da bude reciklabilno.

Foto: Aleksej Nešović

Stevan Vujošević, generalni direktor za Adria regiju, istakao je svu dinamičnost i nestabilnost tržišta na kome kompanija posluje:

„Pre dve godine, suočili smo se sa istorijskim rastom cene kakaoa, ali i troškova transporta, energije i ambalaže koji su i dalje na izuzetno visokom nivou. Zbog našeg velikog obima i globalnog poslovanja, kakao nabavljamo skoro godinu dana pre nego što naši proizvodi stignu na police za potrošače. Iako su cene na tržištu kakao sirovina naglo pale, kakao koji koristimo za ovogodišnju čokoladu kupljen je pre više meseci po mnogo višoj ceni od današnjih tržišnih cena“, naglasio je Stevan i dodao: „Najodgovornija stvar koju možemo učiniti u ovim neizvesnim vremenima jeste da pažljivo upravljamo onim što znamo i što možemo da kontrolišemo, kako bismo ostali konkurentni i nastavili da pružamo vrednost potrošačima. Svesni smo ekonomskih pritisaka sa kojima se potrošači i dalje suočavaju. Upravo zato pažljivo i kontinuirano analiziramo tržište i apsorbujemo troškove koliko god možemo. U Adria regiji, deo troškova smo preuzeli na sebe i primenili model kako bi naše određene proizvode učinili još pristupačnijim domaćim potrošačima.“ Dodao je da prioritet ostaju potrošači koji su u centru svega što kompanija radi, kao i održiv rast. „Ostajemo posvećeni kvalitetu, sjajnim inovacijama, širokom izboru formata i veličina pakovanja po pristupačnim cenama, prilagođenih svakoj prilici za konzumiranje – od proizvoda u čijem ukusu možete uživati sami, do porodičnih pakovanja i proizvoda namenjenih za deljenje sa najmilijima“, zaključio je Stevan.

Od inovacija i saradnji svetski poznatih brendova koje su dostupne i našim potrošačima, istaknuta je saradnja brendova Milka i MONOPOLY zahvaljujući kojoj se pruža novo iskustvo kupovine u više od 38 evropskih zemalja, kao i na odabranim svetskim aerodromima. Potrošačima se pruža jedinstvena prilika da učestvuju u nagradnoj igri i osvoje dnevne nagrade ili nastave igru za vrednije nagrade. U Srbiji, nagradna igra traje do kraja maja u okviru koje potrošači, kupovinom bilo kog Milka proizvoda i unosom PFR broja računa na www.milka.com/rs mogu da okušaju sreću uz „Šansa“ karticu i osvoje dnevnu nagradu – Milka Monopoly društvenu igru, ili mogu skupljati „Imovina“ kartice i imati priliku da osvoje nagrade poput vaučera za avio karte ili poklon kartice u određenom novčanom iznosu. Glavna nagrada je „Monopoly Lifesized“iskustvo u Londonu (više informacija dostupno je na www.milka.com/rs).