Skoro 100 programskih segmenata, više od 200 govornika, 10 festivalskih lokacija i 5 bina, 791 takmičarski rad, skoro 170 stručnjaka uključenih u žirije i organizaciona tela i 151 partner i sponzor. U tako impozantnim okvirima, održalo se dvanaesto izdanje Dana komunikacija, održanih od 7. do 10. maja u hotelu Lone u Rovinju, sa nekoliko hiljada učesnika, u koncentraciji ljudi, ideja i iskustava koja veoma brzo podiže nivo struke i pokreće niz konkretnih tema, pravaca i saradnji koje tek treba da dobiju svoj puni oblik na tržištu. Upravo u takvom formatu festival prestaje da bude događaj i postaje alat za razvoj struke.

GLAVNA SALA KAO SUDAR RAZLIČITIH REALNOSTI Program u glavnoj sali ove godine doveo je imena čiji rad godinama definiše tempo industrije, ali ih je istovremeno stavio u isti kontekst gde razlike u pristupu postaju vidljive. Jürgen Schmidhuber govorio je govorio o razvoju veštačke inteligencije iz perspektive nekoga ko ju je gradio, bez pojednostavljivanja i bez pokušaja da stvari zvuče lakše nego što jesu. Julie Supan je objasnila kako se stvaraju brendovi koji ne zavise od kampanja već od jasne strukture koja stoji iza njih, dok su Mark Pollard i Chris Do vratili publiku na osnovno pitanje, kako razmišljati i kako to razmišljanje pretvoriti u nešto što ima tržišnu vrednost.

Steve Keller je otvorio prostor za razgovor o zvuku kao ozbiljnom komunikacionom kanalu, a Dora Pekeč je donela svoje iskustvo rada u političkom kontekstu gde komunikacija ima neposredne posledice. Ovo su samo neka od imena u glavnoj sali, a njihova predavanja su se prirodno povezivala, ponekad razilazila, ali su zajedno dala sliku industrije koja se više ne uklapa u jedinstvenu perspektivu. Takav presek različitih pristupa i nivoa iskustva je ono što dugoročno pomera profesiju napred. „Ponosna sam što smo tokom godina razvili festival koji je prerastao okvire događaja i postao platforma koja aktivno razvija struku, podstiče saradnje i otvara teme koje će obeležiti industriju. Upravo to se videlo i ove godine kroz reakcije publike koja je ne samo slušala, već i razmišljala i nosila dalje“, rekla je Dunja Ivana Ballon, direktorka festivala i programa.

RELEVANTNI RADOVI I KVALITET U PRVOM PLANU

Takmičarski deo festivala je još jednom pružio najkonkretniji uvid u stanje industrije. Ukupno 791 prijava kroz BalCannes, IdejaX, MIXX Awards Croatia powered by Admixer Media, Effie Awards Croatia i Young Lions Croatia pokazuje koliko se projekata razvija, a koliko ulazi u ozbiljnu evaluaciju. Proces evaluacije, koji obuhvata više krugova i veliki broj domaćih i regionalnih stručnjaka, vremenom je postao filter koji odvaja ono što izgleda dobro od onoga što zaista funkcioniše. Radovi koji su prošli dalje otkrivaju jasne obrasce, ideje koje imaju uporište, izvršenje koje odgovara kontekstu i rezultate o kojima se može raspravljati – sve izvan toga je teško zadržati pažnju. U tom smislu, takmičenja nisu samo pregled najboljih radova, već i mehanizam kroz koji struka definiše sopstvene standarde. TEME KOJE SE NE MOGU ZAOBIĆI ILI IGNORISATI Program je doneo razgovore o veštačkoj inteligenciji bez pojednostavljivanja, o regulaciji bez apstrakcije i o odgovornosti bez ublažavanja. Merljivost komunikacije, odnos između kreativnosti i poslovnih rezultata, promene u ponašanju publike i uticaj platformi, sve su to bile teme koje su se provlačile kroz predavanja i diskusije. Posebno su bile istaknute teme vezane za donošenje odluka u složenim sistemima, pritisak na komunikaciju u realnom vremenu i očekivanja koja se postavljaju pred industriju sa različitih strana. Otvaranje takvih tema u zajedničkom prostoru omogućava struci da brže reaguje i prilagodi se promenama koje dolaze. Publika je reagovala na sadržaj koji ide ispod površine i nudi primenljive uvide, dok su različite perspektive sagovornika, čak i kada se nisu poklapale, dodatno naglašavale složenost trenutka u kome industrija posluje.

DEO FESTIVALA KOJI NIJE NA PROGRADU Dani komunikacija se ne završavaju dugim napuštanjem dvorane - ovogodišnji program je takođe obuhvatio jutarnje aktivnosti, večernje koncerte i niz iskustava koja su činila paralelni sloj festivala. Trčanje i joga ujutru, DKlub uveče, Porto Morto pored mora, vožnje helikopterom, escape room i flash tetoviranje, sve to zajedno čini prostor gde se razgovori nastavljaju čak i kada je mikrofon isključen. Upravo tu se formiraju odnosi i ideje koje se kasnije formalizuju kroz projekte, saradnje i odluke koje oblikuju tržište. DK2026 je završen u trenutku kada je bilo jasno da industrija više nema luksuz da pojednostavljuje svoj rad – ono što ostaje iza festivala nisu samo utisci, već i kriterijumi koji će se vrlo brzo primeniti na sve što dolazi posle njega. U svojoj suštini, Dani komunikacija služe kao okvir kroz koji se profesija kontinuirano razvija

O DANIMA KOMUNIKACIJA Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the boxpristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije.

