Građani koji planiraju putovanje ili im ističu lična dokumenta sve češće traže informacije o tome koliko košta izdavanje pasoša i lične karte i šta je potrebno za podnošenje zahteva. Ono što je novo, jesu nove cene za pasoše i lične karte.

Koliko je i šta tačno poskupelo, kao i šta je potrebno od dokumenata, za Kurir televiziju objasnila je Bojana Adulović, načelnik Odeljenja za putne isprave.

- Taksa je sada 4500 dinara za putne isprave koje ističu u roku od šest meseci. Putne isprave čiji rok važnosti ističu za više od sedam meseci je taksa 5100 dinara. Za hitan dokument je i dalje ista taksa, 5000 dinara, i svi građani koji nemaju dokaz o hitnosti, mogu priložiti uplatu od 5000 hiljada i dobiti u roku od 48 časova putnu ispravu hitnim postupkom - izjavila je Bojana Adulović za Kurir televiziju.

Bojana Dulović - načelnik Odeljenja za putne isprave Foto: Kurir Televizija

Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za putnu ispravu

Za podnošenje zahteva za izdavanje putne isprave potrebno je priložiti važeću ličnu kartu i dokaz o izvršenoj uplati propisane takse, a kada su u pitanju maloletna lica, neophodno je prisustvo oba roditelja sa važećim ličnim kartama, dok je u slučaju samostalnog vršenja roditeljskog prava obavezno dostavljanje odgovarajuće odluke nadležnog organa kao dokaz o starateljstvu.

Izmenama pravilnika o putnim ispravama došlo je do promene, naglasila je, isključivo u pogledu izgleda obrasca, uključujući dizajn stranica sa motivima.

Rok važenja postojećih putnih isprava ostaje nepromenjen, odnosno važe do isteka. Građani koji podnesu zahtev nakon 1. jula dobiće putne isprave u izmenjenom, odnosno novom formatu.

