Slušaj vest

U vreme sve izraženijih globalnih izazova, sve veće digitalizacije i neminovne dekarbonizacije energetike, "Elektroprivreda Srbije“ danas mora istovremeno da obezbedi tri prioriteta: sigurnost snabdevanja, finansijsku stabilnost i održivu energetsku tranziciju. Naši ciljevi su jasni:

- EPS treba da zadrži poziciju dominantnog proizvođača i snabdevača električnom energijom - rekao je Dušan Živković, generalni direktor EPS, na Beogradskom energetskom forumu.

Foto: Danilo Mijatović

On je objasnio da će za svaku energetsku kompaniju u narednom periodu biti važno da čvrsto drži finansijsku sigurnost, da bude podrška državi kroz procese energetske sigurnosti i da stvori dovoljno prostora za razvoj, prvenstveno izgradnjom novih proizvodnih kapaciteta.

- Jedan od stubova energetske sigurnosti je energetska efikasnost kako na strani potrošnje, tako i u delu proizvodnje. Primer unapređenja energetske efikasnosti su revitalizacije naših hidroelektrana, jer smo povećali snagu hidro sektora EPS za više od 100 megavata. Završili smo revitalizaciju možda najznačajnijeg elektroenergetskog kapaciteta u regionu, reverzibilne hidroelektrane „Bajina Bašta“ i 40 godina posle izgradnje osigurali smo produženje radnog veka i dalje obezbeđivanje energetske sigurnosti. Ideja je da razvijamo i pumpne elektrane koje će svakako doprineti toj energetskoj sigurnosti i pomoći uključenju novih OIE u sistem - rekao je Živković.

Foto: Danilo Mijatović

Na panelu „Tranzicija elektroenergetskog sistema: fleksibilna, sigurna i dekarbonizovana budućnost“, prvi čovek EPS je istakao da će se nastaviti sa veoma disciplinovanom investicionom politikom koja podrazumeva zaduživanje isključivo za razvojne i investicione projekte, te da je prostor za dodatne uštede u digitalizaciji i transformaciji kompanije.

Govoreći o CBAM taksi Živković je naglasio da je već sada izvoz električne energije iz regiona ka EU manji za 25 odsto i to utiče na konkurentnost energetskih kompanija. I energija proizvedena iz OIE opterećena je taksama za CO2 za prodaju na evropskom tržištu.

- EPS i druge energetske kompanije žele da budu deo procesa dekarbonizacije i privuku investitore za projekte koji će smanjiti postojeće emisije, a ne treba zanemariti da su i sada mnogi proizvodni kapaciteti iz OIE deo naše balansne odgovornosti. Privatni investitori i međunarodne finansijske institucije zainteresovane su za ulaganja u zelenu energiju, od proizvodnih kapaciteta do baterijskih skladišta, ali trenutna situacija ne stvara uslove za dalji proces intenzivnije dekarbonizacije. Zato treba zajednički da insistiramo na rešenju - rekao je Živković.