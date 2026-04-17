Izvršni direktor za finansije Elektroprivrede Srbije (EPS) Milan Laković izjavio je danas da EPS-a očekuje dobijanje kreditnog rejtinga, te da će, ukoliko bude adekvatnih projekata iz obnovljivih izvora energije (OIE), biti stvoreni uslovi za emitovanje prvih zelenih obveznica te kompanije na srpskom tržištu kapitala.

On je na panelu "Finansijski izazovi energetske tranzicije" u okviru stručnog skupa "Energija, projekti, sigurnost" na Zlatiboru, kazao da nije moguće sprovesti zelenu tranziciju iz sopstvenih sredstava i da je važno da se uključe država, međunarodne razvojne banke i finansijske institucije, komercijalne banke, te da je cilj EPS-a da izađe na domaće i inostrano tržište kapitala.

- Da bi proces dekarbonizacije bio održiv neophodno je da se uključe svi činioci, jer ukupni kapitalni troškovi potrebni za postizanje ciljeva dostižu 27 milijardi evra do 2050. godine. Važno je obezbediti i pravilno strukturiranje finansiranja, povoljne kamate i dovoljno dugačak rok otplate - izjavio je Laković, saopštio je EPS.

On je dodao da su za razvoj projekata OIE značajni resursi EPS-a, zemljište koje ima u vlasništvu i priključci na mrežu.

- Najstariji blokovi u termoelektranama moraće da se povuku sa mreže, a dok su na mreži mogu se razvijati solarne i vetroelektrane. Neophodno je da budemo agilniji i prisutniji na tržištu i razvijamo odnose sa privatnim investitorima. EPS je spreman da uđe u zajedničko investiranje i fer ugovor o otkupu električne energije, ali i da otkupi zrele ili završene projekte OIE - objasnio je Laković.