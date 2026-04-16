Generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković najavio je danas da će EPS unaprediti proizvodne kapacitete i razvoj u drugim sektorima, poput digitalizacije i istakao da je transformacija kompanije trajan proces.

- Kroz transformaciju očekujemo da unapredimo poslovanje kompanije i obezbedimo dodatna sredstva za investicije. Energetske kompanije se menjaju, tržište diktira uslove, a naše je da pronađemo i zadržimo poziciju lidera u regionu - rekao je generalni direktor EPS-a.

Živković je za RTS rekao da potrošnja struje opala zbog toplijeg vremena i da je na nivou od oko 90 GWh i najavio da se nastavljaju radovi i pripreme za naredni period i predstojeću grejnu sezonu.

Živković je naveo da su remonti već počeli, kao i da su blok B3 u Kostolcu i blok B1 u TENT-u u pripremnoj fazi za remont.

Govoreći o kvalitetu uglja, Živković je rekao da je, pre svega u kolubarskom kopu, trajno nižeg kvaliteta, te da sistem mora da se prilagodi takvim uslovima, ali da se uspešno nose sa tim izazovom, sudeći po rezultatima tokom prethodne i ove zimske sezone.

- Imali smo prilično stabilnu proizvodnju električne energije iz termokapaciteta, a zahvaljujući dobroj hidrologiji, proizvodnja struje je i unapređena - naveo je Živković.

Od januara EPS ne izvozi struju u Evropsku uniju zbog visokih ekoloških taksi, a Živković očekuje rešenje, jer ovakav mehanizam nije održiv.

- Izvozimo električnu energiju u region, koji se takođe suočava sa ovim problemom, jer sa taksama nismo konkurentni na evropskom tržištu - kazao je Živković.

Kako kaže, juče je bio poslednji dan zvanične grejne sezone, a iz toplana poručuju da će ostati u pripravnosti i grejati u skladu sa vremenskim prilikama do 3. maja.