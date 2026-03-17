Slušaj vest

Studija uticaja na životnu sredinu pokazuje da izgradnja hidroelektrane "Buk Bijela" na Drini neće imati uticaj na Crnu Goru, izjavio je danas Dušan Živković, generalni direktor "Elektroprivrede Srbije" na javnoj raspravi o prekograničnom uticaju u Plužinama.

- Struka i nauka su pružile jasne odgovore da je ovaj projekat moguće realizovati uz očuvanje prirodnih vrednosti. Naš zadatak je da iskoristimo potencijale koje nam je priroda dala, uz maksimalno očuvanje životne sredine i da generacijama koje dolaze ostavimo vredno i korisno nasleđe koje će upravo svojim radom unaprediti kvalitet životne sredine - rekao je Živković.

U Studiji uticaja na životnu sredinu, koju su uradili konzorcijum koji čine „ViZ zaštita“ iz Banja Luke, beogradski „Energoprojekt Hidroinženjering“, Zavod za vodoprivredu iz Bijelјine i ECO Energy Consulting iz Podgorice, stručnjaci su dali detaljan pregled, analize i mere zaštite tokom izgradnje i rada HE „Buk Bijela“.

- Tokom pripreme, izgradnje i tokom rada, HE „Buk Bijela“ neće imati uticaj na Nacionalni park „Durmitor“ i Rezervat prirode „Piva“ i to je rezultat procene prekograničnih uticaja projekta na životnu sredinu Crne Gore - rekao je Danilo Mrdak, član tima koji je izradio studiju i profesor Univerziteta Crne Gore.

On je naglasio da nema ni negativnih uticaja na ekosisteme, floru, faunu, zdravlje stanovništva, površinske i podzemne vode, kao ni na režim voda reke Tare, izvan postojećeg uticaja HE „Piva”.

Predsednik opštine Plužine Slobodan Delić ukazao je da je vreme da se projekti počnu posmatrati kao nešto što treba da se realizuje a ne unapred negativno ocene. Podsetio je da je predsednik opštine koja ima veštačko jezero i hidroelektranu i da je za više od 50 godina rada HE „Piva“ donela lokalnoj zajednici mnogo benefita.

Miro Vračar, finansijski direktor „Elektroprivrede Crne Gore”, naveo je da projektima poput HE „Buk Bijela” treba dati ozbiljan vetar u leđa, ozbiljnim pristupom otvorena pitanja mogu se jednostavno prevazilaziti.