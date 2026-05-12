Automobilska industrija ulazi u period velikih rezova: Audi, BMW i Volkswagen do 2026. godine povlače niz poznatih modela, od malih gradskih automobila do sportskih kabrioleta, čime se postepeno gase segmenti koji su decenijama oblikovali tržište i postali simboli dostupne mobilnosti i uživanja u vožnji.

Ovi automobili nestaju 2026.

Sve veći pritisci troškova, strože emisijske norme i strateški zaokret ka elektrifikaciji dovode do velikih promena u ponudi vodećih proizvođača automobila. Već 2026. godine sa tržišta nestaje niz poznatih modela – od gradskih automobila do sportskih kabrioleta.

Za kupce to znači znatno sužen izbor, posebno u segmentu pristupačnijih vozila koja postepeno odlaze u istoriju.

Audi se povlači manje modele

Audi se povlači iz segmenta manjih i početnih modela. Modeli A1 i kompaktni SUV Q2 biće uklonjeni iz ponude. U najboljim godinama A1 je beležio gotovo 30.000 prodatih primeraka godišnje, ali je u poslednjem periodu ta brojka pala na manje od polovine.

U upravi kompanije navode da su marže u ovom segmentu preniske da bi se održalo premijum pozicioniranje brenda. Posebno je značajno i postepeno gašenje proizvodnje Q2 modela nakon gotovo 890.000 proizvedenih primeraka.

Hyundai: Kraj jeftinih gradskih automobila

Sličan trend pogađa i Hyundai. Model i10, dugogodišnji predstavnik segmenta najjeftinijih automobila, odlazi sa tržišta 2026. godine.

Tokom ranijih generacija početna cena iznosila je oko 10.000 evra, dok je poslednjih godina porasla na oko 15.000 evra. Novi električni naslednik Inster znatno je skuplji i kreće se oko 24.000 evra, što predstavlja povećanje od oko 9.000 evra u odnosu na poslednji i10.

Time se završava era klasičnih, jeftinih gradskih automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

BMW zatvara poglavlje dvoseda

BMW je odlučio da ukine proizvodnju modela Z4, čime završava era otvorenih dvoseda u svojoj ponudi. Model se proizvodio u Gracu od 2018. godine, a ukupno je proizvedeno više od 55.000 primeraka.

Pošto Z4 deli platformu sa modelom Toyota GR Supra, i njegova proizvodnja biće postepeno ugašena u sadašnjem obliku. Toyota je najavila da će ime Supra zadržati za budući električni model, dok BMW više ne planira naslednika u segmentu roadstera.

Volkswagen gasi poslednje kabriolete

Volkswagen prekida tradiciju dugu više od 70 godina. Model T-Roc Cabriolet, poslednji otvoreni automobil u ponudi, biće povučen sa tržišta.

Prodajne brojke ovog modela bile su znatno ispod očekivanja, sa udelom manjim od 10 odsto ukupne prodaje T-Roca. Odluka o ukidanju modela gotovo sigurno znači i zatvaranje fabrike u Osnabriku, koja je decenijama bila specijalizovana za proizvodnju kabrioleta.

Automobilska industrija u fazi velikog restrukturiranja

Ukidanje ovih modela jasno pokazuje pravac u kojem se industrija kreće: manje profitabilni segmenti se postepeno napuštaju, dok se proizvođači fokusiraju na električna vozila i skuplje modele sa većom maržom.